Les pays qui n’ont pas été rétrogradés au niveau 4 se trouvent en grande partie en Asie de l’Est, en Océanie et dans certaines parties de l’Afrique et des Caraïbes.

À la suite de la mise à jour, environ 8 pays sur 10 dans le monde sont classés dans la catégorie «Niveau 4: ne pas voyager». Plus de 100 pays ont été reclassés au niveau 4, y compris des destinations populaires telles que le Canada, la France, le Mexique et le Royaume-Uni

« Nous pensons que le cadre mis à jour aidera les Américains à prendre des décisions mieux informées sur la sécurité des voyages internationaux », a déclaré un responsable du département d’État. « Nous surveillons de près les conditions de santé et de sécurité à travers le monde et continuerons de mettre à jour nos informations spécifiques à la destination pour les voyageurs américains à mesure que les conditions évoluent. »

Le département a déclaré que ses avis refléteraient désormais mieux les avis de santé aux voyageurs émis par les Centers for Disease Control and Prevention, ainsi que des facteurs tels que la disponibilité des tests dans le pays et les restrictions de voyage pour les citoyens américains.

Par exemple, de la fin de 2020 et jusqu’en février, l’État mexicain de Quintana Roo – qui abrite des stations balnéaires comme Cancun, Playa del Carmen et Tulum – a accueilli près d’un million d’Américains.

Le système d’avis du Département d’État comprend quatre niveaux de couleur: Niveau 1 (bleu) – Exercice de précautions normales; Niveau 2 (jaune) – Exercice de prudence accrue; Niveau 3 (orange) – Reconsidérez le voyage; et niveau 4 (rouge). Cette dernière est réservée aux pays ayant «une plus grande probabilité de risques mortels» et il est conseillé aux citoyens américains de ne pas s’y rendre ou de partir dès que possible.

Toutes les destinations internationales avaient été qualifiées de niveau 4 au début de la pandémie en mars dernier, mais le département d’État a levé cet avis en août. Cependant, aucune nation répertoriée n’est actuellement classée au niveau 1.

Les derniers niveaux d’avis aux voyageurs sont disponibles sur le site Web du Département d’État à l’adresse Travel.state.gov.