Les laboratoires n’ont rien à voir avec les armes, disent Washington et ses partenaires

Les laboratoires biologiques en Ukraine et dans d’autres pays partenaires n’ont jamais été utilisés pour développer des armes, ont déclaré lundi les États-Unis.

La déclaration conjointe du Département d’État américain et des gouvernements de neuf pays, dont l’Ukraine, a été publiée des mois après que la Russie a accusé Washington de maintenir un programme secret d’armes biologiques à l’étranger.

“Nos gouvernements se sont associés de manière ouverte et transparente dans le cadre du programme de réduction des menaces biologiques, qui fait partie du programme coopératif de réduction des menaces du département américain de la Défense”, la déclaration lue.

« Ces partenariats sont consacrés exclusivement à des fins pacifiques ; ils n’ont rien à voir avec les armes.

Outre les États-Unis et l’Ukraine, la déclaration a été publiée par l’Arménie, la Géorgie, l’Irak, la Jordanie, la Sierra Leone, l’Ouganda et les Philippines.

Les pays ont ajouté que le but du programme est de “protéger la santé des humains et des animaux dans nos pays, y compris dans la prévention, la détection et le contrôle des épidémies de maladies infectieuses”.

Ils ont déclaré que l’importance de la surveillance et de la réponse aux maladies infectieuses a été mise en évidence par la pandémie de Covid-19.

En mars, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir trouvé des documents en Ukraine montrant que des laboratoires biologiques ukrainiens s’étaient associés aux États-Unis dans des recherches impliquant des agents pathogènes dangereux, tels que la peste et l’anthrax. Le président Vladimir Poutine a déclaré en avril que la Russie avait des preuves que les laboratoires étaient utilisés pour développer “composants d’armes biologiques”.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a nié que Kiev développait des armes de destruction massive et a déclaré que les laboratoires ne faisaient que “ordinaire” recherche scientifique.