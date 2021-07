Le Département d’État et le CDC mettent en garde contre les voyages au Royaume-Uni alors que les cas de coronavirus augmentent et lèvent les restrictions

Le Canada a déclaré qu’il commencerait à assouplir les restrictions pandémiques à la frontière canado-américaine à partir du 9 août, permettant aux citoyens américains et aux résidents permanents entièrement vaccinés d’entrer pour des voyages non essentiels sans mise en quarantaine.

Les marchés boursiers mondiaux se sont évanouis lundi, le Dow Jones ayant dégringolé de plus de 700 points. Il s’agissait de sa pire baisse d’un jour en 2021, alors que les investisseurs s’inquiètent de plus en plus d’une résurgence dirigée par delta des cas de coronavirus et de son potentiel de faire dérailler la reprise économique.