Le département d’État émet un avertissement de voyage à Cancún après que des chauffeurs de taxi ont attaqué des chauffeurs et des passagers d’Uber

Le département d’État américain a émis un avertissement aux voyageurs dans les villes paradisiaques des touristes le long de La côte caribéenne du Mexique au milieu d’affrontements entre chauffeurs de taxi mécontents et clients et chauffeurs de covoiturage Uber.

L’avertissement intervient après que des chauffeurs de taxi médaillon dans l’État mexicain de Quintana Roo, qui abrite Cancun et d’autres zones touristiques populaires de la péninsule du Yucatan, ont harcelé et attaqué des conducteurs et des passagers dans des véhicules Uber en raison de frustrations face à la concurrence que le service de covoiturage fournit. .

Des chauffeurs de taxi ont même bloqué lundi l’une des principales routes menant au quartier hôtelier de la station balnéaire de Cancun. Cela a forcé certains touristes à marcher ou à faire des promenades dans des camionnettes de police pour prendre leur vol ou s’enregistrer.

Le département d’État informé voyageurs que «les différends passés entre ces services et les syndicats de taxis locaux sont parfois devenus violents, entraînant des blessures chez des citoyens américains dans certains cas».

Les sites de médias sociaux ont été pleins au cours des deux derniers jours de vidéos montrant des touristes réprimandés – et dans un cas, apparemment malmenés – par des groupes de plusieurs chauffeurs de taxi en uniforme.

Le département de police de Cancún a partagé des photos de voyageurs entrant dans le lit des camions de police et a déclaré “compte tenu des blocages sur le boulevard Kukulcan, nos agents de transit ont aidé les gens à se rendre à l’aéroport”.

Le maire de Cancún a appelé les chauffeurs de taxi à faire preuve de retenue.

“Je ne vais pas permettre à un petit groupe de nuire à la réputation de la station et à la sécurité humaine”, a déclaré la maire Ana Patricia Peralta dans un message enregistré.

Le syndicat des taxis, qui représente environ 12 000 membres à Cancún, a été exaspéré par une décision de justice du 11 janvier autorisant Uber à opérer sans la licence de transport public requise pour les taxis, Mexico News Daily a rapporté .

Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

L’avertissement de sécurité intervient après que le Département d’État a émis des avis de voyage dans des dizaines d’États mexicains en raison de problèmes de criminalité, notamment des avis de “Ne pas voyager” aux États de Zacatecas, Guerrero, Colima et autres.

