Le Département d’État émet un avertissement aux voyageurs aux Bahamas – Boston 25 News

Si vos projets de Spring Break s’arrêtent aux Bahamas, vous souhaiterez peut-être faire quelques ajustements.

Le Ambassade des États-Unis dans la nation insulaire a émis un avertissement et un avis aux voyageurs en raison de l’augmentation de la violence meurtrière.

« Les crimes violents, tels que les cambriolages, les vols à main armée et les agressions sexuelles, se produisent aussi bien dans les zones touristiques que non touristiques. Soyez vigilant lorsque vous séjournez dans des propriétés de location de vacances à court terme où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes », Département d’Etat dit.

Il y a eu au moins 18 meurtres aux Bahamas depuis le 1er janvier. Le Département d’État dit que les incidents se produisent pendant la journée, Fox News signalé.

Les autorités attribuent ces meurtres à une « violence entre gangs ».

Le Département d’État a déclaré que les voyageurs devraient « faire preuve d’une prudence accrue » et « faire preuve d’une vigilance accrue » s’ils se rendent dans la partie orientale de l’île de New Providence, ajoutant qu’ils devraient être prudents s’ils sortent la nuit et, s’ils sont victimes de crime, ne devrait pas résister physiquement en cas de vol.

Le Ambassade des États-Unis aux Bahamas a déclaré que les voyageurs devraient « faire profil bas » et « revoir vos plans de sécurité personnels ».

L’île de New Providence est l’endroit où se trouve Nassau. Il existe également un avertissement de voyage pour Grand Bahama, où se trouve Freeport.

La Jamaïque a également un avertissement aux voyageurs, avec le Département d’Etat disant de « reconsidérer les voyages » Fox News signalé.

« Les crimes violents, tels que les invasions de domicile, les vols à main armée, les agressions sexuelles et les homicides, sont courants. Les agressions sexuelles sont fréquentes, y compris dans les centres de villégiature tout compris. Souvent, la police locale ne répond pas efficacement aux incidents criminels graves. Lorsque des arrestations sont effectuées, les affaires aboutissent rarement à une peine définitive. fonctionnaires dit.

L’avertissement de Nassau est de niveau 2 tandis que celui de Jamacia est de niveau 3. Vous pouvez vérifier le statut de n’importe quel pays en visitant le Page Web du Département d’État.

Si vous êtes victime d’un crime alors que vous voyagez en dehors des États-Unis, l’ambassade ou le consulat peut vous aider. Les fonctionnaires peuvent:

Remplacez un passeport perdu ou volé.

Contactez votre famille, vos amis ou vos employeurs.

Faciliter les soins médicaux.

Résoudre les situations d’urgence résultant d’un crime.

Expliquez les options d’aide financière.

Fournissez des informations pour connecter un citoyen américain avec des informations sur les lois du pays et leur mise en œuvre.

Partagez des informations sur le cas d’une personne.

Connectez une victime d’un crime à des ressources basées aux États-Unis.

Fournissez une liste d’avocats du pays qui parlent anglais.

L’ambassade ne :

Enquêter.

Fournir des conseils juridiques ou une représentation devant les tribunaux.

Servir de traducteurs.

Payer les frais juridiques, médicaux ou autres.

Si vous vous trouvez en situation d’urgence lors de votre visite aux Bahamas, vous pouvez contacter l’ambassade au 242-322-1181 ou par e-mail, USA aujourd’hui signalé.

Pour plus d’informations, visitez le le site de l’ambassade.