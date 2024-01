Le Département d’État déclare au Congrès qu’il a approuvé la vente d’avions F-16 à la Turquie

Le Département d’État a informé le Congrès vendredi qu’il avait approuvé une vente pour 23 milliards de dollars d’avions de combat F-16 et d’équipements associés à la Turquie après que le dirigeant du pays a signé des documents autorisant l’entrée longtemps retardée de la Suède dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, ont déclaré des responsables du ministère et du Pentagone.

Bien que le Congrès puisse décider de bloquer formellement la vente, quatre hauts législateurs ont déclaré vendredi soir au Département d’État qu’ils ne s’y opposeraient pas, après que leurs collaborateurs ont examiné les documents signés par le président turc Recep Tayyip Erdogan, ont indiqué des responsables américains.

Les responsables du Congrès avaient exigé de voir les documents avant de signaler leur approbation de la vente, c’est pourquoi le Département d’État a demandé à la Turquie d’envoyer les documents par avion à New York vendredi. Le ministère a demandé à quelqu’un de récupérer les documents à New York et de les apporter à Washington vendredi soir pour les montrer aux législateurs.

La notification formelle ultérieure du ministère au Congrès signifie que la vente aura presque certainement lieu, satisfaisant la principale condition de M. Erdogan pour soutenir l’adhésion de la Suède à l’OTAN et potentiellement contribuer à mettre un terme à un épisode qui a tendu les relations entre les États-Unis et la Turquie.