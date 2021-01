Alors que les voyages dans le monde seront affectés, en particulier à la lumière de la décision de l’administration Biden d’interdire les voyageurs – à l’exclusion des citoyens américains – du Brésil, de la Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Afrique du Sud et de 26 pays d’Europe qui permettent de traverser des frontières ouvertes, le plus grand impact des tests la règle sera pour les destinations dans les Caraïbes et au Mexique, qui ont continué à attirer les voyageurs d’agrément américains qui ne peuvent pas se rendre dans d’autres parties du monde.

À partir de mardi, les voyageurs arrivant aux États-Unis en provenance de tout autre pays doit présenter la preuve d’un test négatif pour le coronavirus . Le département d’État exhorte également les Américains à éviter de voyager à l’étranger pour des raisons non essentielles, avertissant que ceux dont le test est positif ou ne peuvent pas accéder à un test pourraient rester bloqués à l’étranger pendant une période prolongée – et que pour eux, l’aide du gouvernement américain sera limitée. .

«Nous continuons à nous lancer des balles courbes dans l’ensemble de notre secteur», a déclaré Jason Kycek, vice-président senior des ventes et du marketing chez Casa de Campo, un complexe de golf et de plage en République dominicaine qui agrandit ses installations d’essais sur place existantes. «La ligne d’arrivée continue de bouger, mais nous restons au fait des choses et nous nous assurons que nos clients ont ce dont ils ont besoin et peuvent voyager en toute sécurité.»

Le Mexique et les pays des Caraïbes sont restés des destinations populaires pour les voyageurs américains, même si d’autres destinations ont fermé leurs frontières, en partie en raison de leur proximité avec les États-Unis, ce qui les rend relativement faciles et abordables à atteindre. À l’automne, plusieurs compagnies aériennes américaines ont ajouté des vols vers les îles des Caraïbes et vers le Mexique à un moment où les routes ailleurs étaient coupées. En novembre, près de 500 000 Américains se sont envolés pour le seul Mexique, selon les chiffres officiels.

En vertu de la nouvelle exigence, les voyageurs souhaitant entrer aux États-Unis devront se faire tester au plus tard trois jours avant leur vol prévu, ce qui donnera un résultat négatif à leur compagnie aérienne avant l’embarquement. Ceux qui ont déjà eu le virus devront présenter des documents de rétablissement sous la forme d’un test viral positif récent et d’une lettre d’un fournisseur de soins de santé ou d’un responsable de la santé publique indiquant qu’ils ont été autorisés à voyager.

Les Américains dont le test est positif ou qui ne peuvent pas accéder à un test pourraient être bloqués à l’étranger pendant plusieurs semaines et devraient être prêts à payer leurs soins médicaux et leur hébergement, a déclaré M. Brownlee.

«Tous les voyageurs devraient avoir un plan B», dit-il. Il a ajouté qu’avant de voyager, les Américains devraient se poser les questions suivantes sur ce qu’ils feraient s’ils restaient coincés dans un autre pays plus longtemps que prévu: «Où logeriez-vous? Comment paieriez-vous ce séjour prolongé? Que se passerait-il à la maison si vous pouviez retourner au travail, si vous ne pouviez pas revenir pour prendre soin de vos enfants ou de vos autres responsabilités? »