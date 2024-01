Le Département d’État autorise la vente d’avions F-16 à la Turquie : NPR

basculer la légende Javier Torres/AFP via Getty Images

Le Département d’État a déclaré qu’il autoriserait la vente d’avions de combat et d’équipements d’une valeur de 23 milliards de dollars à la Turquie, l’une des dernières étapes d’une transaction très retardée qui a gravement tendu les relations entre Ankara et Washington.

La vente des 40 avions de combat F-16 et la modernisation de dizaines d’autres avions sont devenues liées à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, les États-Unis reportant le transfert des avions produits par Lockheed Martin jusqu’à ce que le gouvernement turc du président Recep Tayyip Erdogan approuve l’adhésion de la Suède. la semaine dernière.

Les nouveaux membres de l’OTAN nécessitent l’approbation unanime des membres existants. Le fait que plusieurs critiques kurdes du gouvernement turc aient historiquement obtenu l’asile des autorités suédoises était devenu une pierre d’achoppement à l’adhésion du pays à l’alliance militaire, une décision que la Suède, historiquement neutre, a décidé de prendre peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie début 2022. a accusé la Suède d’autoriser les Kurdes liés au terrorisme à y résider.

Le gouvernement suédois a répondu aux préoccupations de la Turquie en renforçant ses lois antiterroristes nationales et en prenant d’autres mesures liées à la sécurité. Aujourd’hui, la Hongrie est le seul membre de l’OTAN à continuer de refuser son approbation à l’adhésion de la Suède.

La vente de l’avion a été rendue publique lorsque le Département d’État a informé le Congrès du projet vendredi, aux côtés d’un autre ensemble de 20 chasseurs furtifs Lockheed Martin F-35 que les États-Unis autoriseront la Grèce à acheter pour 8,6 milliards de dollars.

Le blocage de la vente turque s’explique également par les interactions parfois belliqueuses entre Ankara et Athènes. Mais les tensions s’y sont également atténuées ces derniers mois, grâce aux efforts intenses des diplomates américains, dont le secrétaire d’État Blinken, qui cherchaient à accroître l’engagement public entre les deux voisins au long passé d’animosité.

Le Congrès ne s’était pas opposé aux achats d’avions par la Grèce, mais depuis octobre 2021, il ralentissait la transaction turque.

Dès que le parlement turc a approuvé la demande d’adhésion de la Suède à l’OTAN la semaine dernière, les dirigeants du Congrès à Washington ont été exhortés par le président Biden dans une lettre à approuver la vente « sans délai ».

Certains démocrates ont déclaré qu’ils restaient préoccupés par le bilan de la Turquie en matière de droits de l’homme et par sa politique à l’égard de la Russie, d’Israël et du Hamas, et qu’ils avaient également expressément lié les ventes de F-16 à l’offre de la Suède.

Le Congrès dispose encore de deux semaines pour s’opposer à la vente turque après la notification formelle du Département d’État. Malgré les questions persistantes sur les choix de politique étrangère et intérieure de la Turquie, le Congrès ne devrait pas tenter de bloquer la vente.