Le département d’État approuve la vente potentielle de 300 missiles Patriot à l’Arabie saoudite

Le département d’État a approuvé la vente potentielle de 300 missiles Patriot à l’Arabie saoudite pour environ 3,05 milliards de dollars, a annoncé mardi l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense.

La vente reconstituerait le stock “diminué” de systèmes de défense antimissile de l’Arabie saoudite.

“Ces missiles sont utilisés pour défendre les frontières du Royaume d’Arabie saoudite contre les systèmes aériens sans pilote transfrontaliers persistants des Houthis et les attaques de missiles balistiques sur des sites civils et des infrastructures critiques en Arabie saoudite”, a déclaré l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense dans un communiqué.

Cela survient après que le président Biden s’est rendu en Arabie saoudite le mois dernier et a rencontré le roi Salman bin Abdulaziz al Said et le prince héritier Mohammed bin Salman au sujet des droits de l’homme et de la sécurité énergétique.

Reuters a rapporté quelques jours à peine avant le voyage que l’administration Biden envisageait de lever l’interdiction de vendre des armes offensives à l’Arabie saoudite, une décision qui dépend de la fin par le pays de sa guerre par procuration au Yémen contre l’Iran.

L’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré qu’une trêve dans la guerre civile au Yémen avait été prolongée de mardi à octobre.