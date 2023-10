Le Département d’État américain a lancé une nouvelle « mise en garde mondiale » aux Américains voyageant à travers le monde alors que la guerre fait rage jeudi entre Israël et le Hamas.

« En raison des tensions accrues dans diverses régions du monde, du potentiel d’attaques terroristes, de manifestations ou d’actions violentes contre les citoyens et intérêts américains, le Département d’État conseille aux citoyens américains à l’étranger de faire preuve d’une prudence accrue », indique l’avis.

L’avertissement est intervenu deux jours après que le Département d’État a émis un avis invitant les Américains à ne pas se rendre au Liban « en raison de la situation sécuritaire imprévisible liée aux échanges de roquettes, de missiles et d’artillerie entre Israël et le Hezbollah ou d’autres factions militantes armées ».

« Le 17 octobre 2023, le Département a autorisé le départ volontaire et temporaire des membres des familles du personnel du gouvernement américain et de certains membres du personnel non urgentiste de l’ambassade américaine à Beyrouth en raison de la situation sécuritaire imprévisible au Liban », peut-on lire dans ce message.

MISES À JOUR EN DIRECT : ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS

Il a conseillé aux Américains vivant au Liban de ne pas se rendre à sa frontière avec Israël en raison des inquiétudes concernant le potentiel de conflit armé.

« De grandes manifestations ont éclaté à la suite des récentes violences en Israël et à Gaza. Les citoyens américains doivent éviter les manifestations et faire preuve de prudence s’ils se trouvent à proximité de grands rassemblements ou de manifestations, car certains d’entre eux sont devenus violents », a-t-il ajouté. « Les manifestants ont bloqué les routes principales, y compris les artères entre le centre-ville de Beyrouth et la zone où se trouve l’ambassade américaine, ainsi qu’entre Beyrouth et l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. »

« Il y a eu des échanges de roquettes, de missiles et d’artillerie entre Israël et le Hezbollah ou d’autres factions militantes armées ayant un impact sur le sud du Liban, plus récemment liés au conflit en cours entre Israël et le Hamas », ajoute l’avis. « L’ambassade américaine exhorte les citoyens américains à éviter cette zone frontalière. »

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT AVERTIT LES CITOYENS NOUS DE NE PAS VOYAGER AU LIBAN PAR PEUR DE L’OUVERTURE D’UN DEUXIÈME FRONT DANS LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS

Le Hezbollah, groupe militant soutenu par l’Iran, s’est engagé ces derniers jours dans des escarmouches frontalières avec l’armée israélienne.

La branche militaire du groupe terroriste palestinien Hamas a affirmé jeudi avoir tiré 30 roquettes depuis le sud du Liban vers Israël, a rapporté l’Associated Press.

L’armée israélienne a déclaré hier soir que neuf roquettes et plusieurs missiles antichar avaient été tirés mercredi depuis le Liban vers Israël, dont quatre avaient été interceptés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a déclaré avoir répondu en « ripostant vers l’origine des frappes » et en « frappant les infrastructures terroristes du Hezbollah à l’aide de tirs de chars », selon un article sur X.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.