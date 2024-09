Le Département d’État américain s’appuie sur la diplomatie cinématographique comme outil de sa stratégie

Partout où la cinéaste Becky Muikia va, elle emporte avec elle les histoires de son Kenya natal.

Ils l’ont accompagnée au week-end des All-Stars de la NBA, où son entreprise de médias et de communication a présenté ses court métrage « Jumping for Change » à propos d’une équipe de basket-ball féminine kenyane qui lutte contre les normes de genre.

Et cet été, ils se sont rendus à Los Angeles, où Muikia a participé à un programme organisé par la School of Cinematic Arts de l’USC, qui associait des cinéastes africains expérimentés à des professionnels d’Hollywood dans une sorte d’échange culturel de cinq semaines visant à enseigner à chaque groupe leurs industries cinématographiques respectives.

« Nous n’avons pas besoin de changer qui nous sommes ni le contexte de ces histoires pour qu’elles puissent voyager », a déclaré Muikia, 42 ans, assis sur une terrasse de l’USC. « C’est quelque chose qui a vraiment résonné très fort pour nous ici – être sur ce marché et réaliser que nous n’avons pas besoin de changer nos histoires locales pour qu’elles deviennent des histoires mondiales. »

Le succès des séries télévisées internationales comme « Squid Game » de Netflix a prouvé ce concept, faisant des productions internationales un pari rentable pour les studios. En même temps, c’est aussi un domaine d’intérêt clé pour le Département d’État américain, qui a financé le programme de l’USC, connu sous le nom d’African Creative TV.

Le programme est soutenu par une subvention de longue date appelée American Film Showcase qui promeut le cinéma et la télévision comme une forme de diplomatie et qui est l’une des nombreuses initiatives que le Département d’État finance à l’USC. (Bien qu’il soit difficile de déterminer l’ampleur des dépenses du Département d’État pour la diplomatie cinématographique, la subvention American Film Showcase accordée à l’USC s’élève généralement à environ 2 millions de dollars pour une période d’un an et demi à deux ans.)

La diplomatie cinématographique n’est pas un concept nouveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood faisait partie intégrante de l’Office of War Information, qui commandait des films – considérés comme de la propagande – à des réalisateurs tels que Frank Capra, William Wyler et John Huston qui encourageait le patriotisme dans le pays et visait à galvaniser les Américains pour qu’ils soutiennent l’effort de guerre.

À l’étranger, les médias financés par les États-Unis, tels que Voice of America et Radio Free Europe, ont été utilisés pendant la guerre froide pour diffuser des informations et des émissions qui suscitaient des pensées positives sur les États-Unis, a déclaré Alexandra Macias, professeur de sciences politiques à Cal State Northridge.

Contrairement à la stratégie dite de « hard power » consistant à constituer une armée ou un stock de munitions et d’armes pour dissuader ses rivaux mondiaux, ces types de manœuvres diplomatiques de « soft power » requièrent une approche plus subtile. Bien que l’objectif final soit le même – améliorer l’opinion mondiale sur les États-Unis et donc renforcer leur sécurité nationale – les deux approches fonctionnent ensemble pour atteindre cet objectif, a-t-elle déclaré.

« On ne peut pas fonder sa sécurité uniquement sur des munitions ou sur la puissance militaire », a déclaré Macias. « Il faut aussi toucher les cœurs et les esprits, et cela est bénéfique pour vous si vous n’avez pas de gens en colère contre vous dans d’autres pays. »

Le programme African Creative TV a été lancé après que le président Biden a organisé en 2022 un sommet avec les dirigeants africains pour discuter des questions sanitaires et économiques. En finançant ce programme, le gouvernement américain cherche à créer des emplois dans les industries du divertissement de ces pays et à stimuler les économies africaines, a déclaré un porte-parole du département d’État dans un communiqué.

« Nous pouvons avoir des conversations avec des gens qui sont dans les salles dans lesquelles nous voulons entrer, qui ont dû gérer les budgets que nous essayons de casser et qui ont organisé des spectacles comme nous voulons les organiser », a déclaré Muikia, qui travaille dans l’industrie du divertissement au Kenya depuis 20 ans.

Les artistes américains travaillent déjà de plus en plus avec leurs homologues de l’industrie cinématographique nigériane de Nollywood, ainsi qu’avec des sociétés de médias et de divertissement américaines telles que Disney, Netflix, Paramount, NBCUniversal, Sony et YouTube pour « alimenter la croissance » des industries créatives du pays, a déclaré le porte-parole du département d’État.

« Grâce à la diplomatie cinématographique, nous soutenons les objectifs plus larges de la politique étrangère américaine visant à accroître l’équité économique, notamment par le biais de l’économie créative et des opportunités et de l’inclusion sociétales », selon le communiqué. « Le cinéma et la télévision ne se contentent pas de divertir, ils offrent également un moyen de mettre en lumière des problèmes, d’engager des discussions sur des sujets difficiles et de donner la parole à ceux dont nous n’avons peut-être pas entendu les histoires. »

En plus du programme African Creative TV, l’USC s’associe également au Département d’État pour une initiative médiatique au Moyen-Orient et des représentants de l’école effectuent 30 à 40 voyages par an à la demande du gouvernement. Le personnel de l’USC emmène des cinéastes dans différents pays pour présenter leur travail et animer des débats et des ateliers. (L’université participe aux programmes d’échanges culturels dirigés par le Département d’État depuis plus de 15 ans.)

Les cinéastes africains ont participé à un échange culturel de cinq semaines à l’École des arts cinématographiques de l’USC, dont l’objectif était de leur faire découvrir, ainsi qu’aux professionnels d’Hollywood avec lesquels ils ont interagi, les industries des uns et des autres. Le programme a été financé par le Département d’État américain. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Les sujets peuvent varier, mais les films liés à la science, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques, comme le documentaire sur le rover martien « Good Night Oppy » de 2022 et « Woman in Motion » de 2019 sur l’actrice de « Star Trek » Nichelle Nichols, sont très demandés. Au fil des ans, des films sur la liberté de la presse, le sport et les droits des femmes ont également été projetés, a déclaré Alan Baker, doyen associé des projets internationaux et de l’administration à l’USC School of Cinematic Arts.

Les films ne présentent pas toujours les États-Unis sous un jour positif. Au Malawi, Baker a projeté un documentaire intitulé « Undefeated » qui raconte les difficultés d’une équipe de football d’un lycée noir à Memphis, dans le Tennessee. qui tente de renverser la tendance. À la fin de la projection, une spectatrice a noté qu’après avoir vu le film et les difficultés que les athlètes étudiants ont traversées, elle s’est rendu compte que l’Amérique avait sa part de problèmes, a déclaré Baker.

« C’était vraiment un moment qui a confirmé ma vie, certainement pour moi et pour notre cinéaste », a déclaré Baker.

De retour à l’USC, un matin de semaine du mois d’août, une douzaine de cinéastes et d’écrivains africains en visite ont débattu entre eux des concepts et des pratiques hollywoodiennes qu’ils souhaiteraient voir adaptés à leurs industries nationales et de ceux qui ne fonctionneraient pas.

Par exemple, les syndicats de créateurs, comme les puissantes guildes d’écrivains ou d’acteurs ? Ils n’ont peut-être pas leur place au Kenya à l’heure actuelle, se demande Muikia, mais il y a peut-être un moyen d’intégrer le sens de la communauté que les syndicats ont favorisé dans leur industrie cinématographique.

Et pourquoi ne pas envisager de développer un seul programme sur plusieurs années, comme c’est souvent le cas aux États-Unis ? « C’est une question de budget pour nous », a expliqué un cinéaste, ajoutant que plusieurs programmes pourraient peut-être être développés au cours d’un processus de trois ans.

Entre-temps, les cinéastes et leur formateur, le scénariste et réalisateur de télévision Desta Tedros Reff, ont échangé des notes sur leurs émissions de langue anglaise préférées : le thriller de BBC America « Killing Eve », le pilier de la science-fiction « Battlestar Galactica » et le blockbuster fantastique de HBO « Game of Thrones ».

Le producteur, scénariste et réalisateur nigérian Isioma Osaje a participé à un programme de cinq semaines à l’École des arts cinématographiques de l’USC, financé par le Département d’État américain et visant à promouvoir la diplomatie cinématographique. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

« J’ai toujours été curieuse de savoir à quoi ressemble le processus à Hollywood, en particulier, et à quel point il peut être différent de la façon dont nous créons des choses au Nigeria », a déclaré Isioma Osaje, une productrice, scénariste et réalisatrice nigériane dont la société de production a récemment sorti son film comique en boucle temporelle « Japa ! » sur Prime Video. « C’est vraiment cool de voir que les histoires sont essentiellement les mêmes et que les thèmes qui résonnent avec les Nigérians peuvent résonner ici. Il s’agit simplement d’affiner et de rationaliser. »

Muikia, la productrice kenyane, a déclaré qu’elle en avait appris davantage sur les difficultés économiques qui affligent l’industrie cinématographique et télévisuelle américaine, ce qui a élargi sa réflexion sur la manière de faire connaître les histoires africaines dans le monde, que ce soit via YouTube ou peut-être via une plateforme locale de vidéo à la demande.

« Il est peu probable que quelqu’un de l’extérieur vienne nous apporter une solution », a-t-elle déclaré. « Le plus important pour nous a été de réaffirmer le fait que nous devrons créer nous-mêmes certaines de ces choses. »