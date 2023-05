Le département d’État américain offre des conseils au personnel après un « problème de pronom » – RT World News

Le département d’État américain a offert une thérapie gratuite aux employés qui étaient « blessé ou bouleversé » lorsque leur système de messagerie les a mal interprétés avec des « il/elle » ou « elle/elle » pronoms de genre. Au milieu de son adhésion à tout ce qui concerne les LGBT, le Département d’État exigerait désormais que tous les employés inscrivent leurs pronoms dans leurs signatures électroniques.

La débâcle des pronoms a commencé jeudi, lorsque le journaliste de l’Associated Press, Matt Lee, a déclaré au porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, que peu de temps avant le briefing de la journée, il avait reçu des e-mails d’employés du département dans lesquels des pronoms de genre aléatoires avaient été ajoutés au nom de l’expéditeur dans le ‘de ‘ champ.

Certaines d’entre elles étaient erronées, avec « il/elle » pronoms ajoutés aux employées et vice versa, et Lee a demandé à Patel pourquoi l’inclusion de pronoms était « obligatoire » en premier lieu. Patel a dit qu’il allait « examiner » l’erreur, et n’a pas nié que la politique était obligatoire, déclarant seulement que le personnel pouvait choisir les pronoms qui lui convenaient le mieux.

Dans un tweet plus tard jeudi, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré que « Problèmes avec les profils d’utilisateurs sur Microsoft Outlook » avait causé l’erreur.















Dans un e-mail envoyé aux employés vendredi, le responsable de l’information du département d’État, Kelly Fletcher, a déclaré que quiconque « qui se sent blessé ou contrarié » par le pépin se verra offrir des conseils gratuits, a rapporté le Washington Free Beacon.

Fletcher a déclaré que la fonction de pronom était testée lorsqu’elle « a été mis en ligne par inadvertance, et un grand nombre d’employés ont vu des pronoms attribués au hasard ajoutés à leurs profils. »

« Je regrette profondément la confusion et la détresse que cette erreur a causées à notre personnel », elle a ajouté.

Il y a deux ans, le Département d’État a été ridiculisé par les conservateurs pour une tweeter célébrant la « Journée internationale des pronoms », liée à un article informant les lecteurs sur « les pronoms non sexistes tels que ze/zir/zirs ».

Sous l’administration du président Joe Biden, le corps diplomatique américain a continuellement poussé l’idéologie du genre à travers le monde. Les ambassades américaines – y compris dans des sociétés conservatrices telles que le Botswana et l’Albanie – ont publié mercredi des tweets en l’honneur de « Journée internationale contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie », tandis que l’ambassade des États-Unis au Brésil a marqué la journée en publiant un vidéo informer les Brésiliens que « il existe une gamme d’identités de genre au-delà des hommes et des femmes », et les instruisant sur l’utilisation de « xe/xem » et « par/pers » pronoms.