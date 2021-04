Le département d’État américain a annoncé qu’il émettrait des avertissements de niveau 4 «Ne pas voyager» à 80% des pays au-dessus du risque Covid.

Dans un communiqué officiel, l’agence a déclaré que la pandémie de Covid-19 « continue de présenter des risques sans précédent pour les voyageurs » et a exhorté les citoyens à reconsidérer les voyages internationaux.

Le département d’État américain a annoncé qu’il émettrait des avertissements de niveau 4 Ne pas voyager dans 80% des pays Crédits: Getty

Le département d’État a déjà répertorié 34 pays comme « Niveau 4: ne pas voyager Crédit: Département d’État américain

« Cette mise à jour entraînera une augmentation significative du nombre de pays au niveau 4: Ne pas voyager, à environ 80% des pays dans le monde », indique le communiqué.

« Cela n’implique pas une réévaluation de la situation sanitaire actuelle dans un pays donné, mais reflète plutôt un ajustement du système de conseil aux voyageurs du département d’État pour qu’il s’appuie davantage sur les évaluations épidémiologiques existantes du CDC », a-t-il poursuivi.

Le département d’État a déjà répertorié 34 pays comme «Niveau 4: ne pas voyager» sur sa page Web, comme Haïti, la Russie, le Monténégro, l’Argentine, le Brésil, le Mozambique, le Kenya et le Kosovo.

La majorité des pays sont répertoriés avec un avertissement «Niveau 3 – Reconsidérer les voyages».

Le département d’État a exhorté les citoyens à reconsidérer les voyages internationaux Crédits: Getty

La majorité des pays sont répertoriés avec un avertissement « Niveau 3 – Reconsidérer le voyage » Crédit: Barcroft Media

Selon le communiqué, les avis aux voyageurs commenceront à être mis à jour cette semaine afin d’être conformes aux avis de santé aux voyageurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La déclaration indique également que les avis «tiennent compte des facteurs logistiques, y compris la disponibilité des tests dans le pays et les restrictions de voyage actuelles pour les citoyens américains».

Pour le moment, seuls Macao, la Nouvelle-Zélande et Taïwan sont répertoriés sous «Niveau 1: Exercice de précautions normales».

Plus tôt ce mois-ci, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont mis à jour leurs directives de voyage indiquant que les personnes entièrement vaccinées pourraient voyager aux États-Unis et à l’étranger.

Plus tôt ce mois-ci, les CDC ont recommandé que les personnes entièrement vaccinées puissent voyager tant qu’elles continuent à prendre des précautions telles que le port d’un masque facial. Crédits: Getty

Le CDC a recommandé que les voyageurs puissent voyager à faible risque pour eux-mêmes tant qu’ils continuent à prendre des précautions contre le COVID-19, telles que le port d’un masque, l’évitement des foules, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains.

«Nous continuons d’encourager tous les Américains à se faire vacciner dès que c’est leur tour, afin que nous puissions commencer à prendre des mesures en toute sécurité dans notre vie quotidienne.

«Les vaccins peuvent nous aider à revenir aux choses que nous aimons dans la vie, nous encourageons donc tous les Américains à se faire vacciner dès qu’ils en ont l’occasion», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC.