Les États-Unis ont qualifié l’utilisation par la Chine d’une image manipulée numériquement d’un soldat australien de «nouveau bas», après que Pékin ait rejeté les appels de Canberra à des excuses.

L’image fabriquée est la dernière attaque du Parti communiste chinois (PCC) contre l’Australie et «Un autre exemple de son utilisation incontrôlée de la désinformation et de la diplomatie coercitive», a déclaré mercredi le département d’État américain.

« C’est un nouveau creux, même pour le Parti communiste chinois », a déclaré le porte-parole adjoint Cale Brown, soutenant les partenaires australiens de Washington.

Le PCC «L’hypocrisie est évidente pour tous» a déclaré le porte-parole du département d’État. «Alors qu’il utilise des images sur Twitter pour attaquer d’autres nations, le PCC empêche ses propres citoyens de lire leurs messages.»

Brown a souligné que, tandis que le PCC «Répand la désinformation», ça aussi «Dissimule ses horribles violations des droits humains, y compris la détention de plus d’un million de musulmans au Xinjiang». Pékin a nié à plusieurs reprises de telles allégations.

Le porte-parole américain a accusé les dirigeants chinois de chercher à détourner l’attention de cette question afin de «Pour éviter la responsabilité.»

Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Zhao Lijian, a publié une image générée par ordinateur d’un soldat australien tenant un couteau ensanglanté à la gorge d’un enfant afghan. La Chine a plus tard rejeté les appels du Premier ministre australien Scott Morrison à présenter des excuses, et son ambassade a décrit le « Rage et rugissement » sur l’image des politiciens et des médias comme une réaction excessive.

L’Australie enquête sur les actions de ses forces spéciales en Afghanistan. Il a déclaré que 19 soldats seraient renvoyés pour d’éventuelles poursuites pénales pour les meurtres de prisonniers et de civils afghans.

Les médias d’État chinois affirment que « ouvrages d’art » de l’artiste numérique Wuheqilin «Révèle la colère du peuple chinois.» L’Australie croit toujours «La Chine est inférieure, non qualifiée pour critiquer les Aussies supérieurs», a écrit mardi le quotidien Global Times. «Rien ne peut mieux décrire la mentalité lorsque l’Australie a montré une colère beaucoup plus grande envers un dessin animé chinois que les crimes commis par des soldats australiens en Afghanistan», il a ajouté.

