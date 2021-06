Avec ses ambassades à travers le monde arborant les couleurs de l’arc-en-ciel pour le mois de la fierté, le département d’État américain affichera le drapeau « Progress » à la maison, qui comporte des rayures supplémentaires pour les transgenres, les intersexes et les personnes de couleur.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé lundi que le département d’État à Washington, DC arborera le drapeau du «Progrès» entre le 26 et le 28 juin – commémorant les anniversaires de la décision de la Cour suprême de 2015 légalisant le mariage homosexuel et les émeutes de Stonewall de 1969. , respectivement.

« Je pense que cela va être quelques jours importants, et nous verrons le drapeau du progrès flotter au département d’État », a-t-il ajouté. Blinken a déclaré lors d’un événement axé sur les LGBT organisé par l’Atlantic Council, un groupe de réflexion soutenu par l’OTAN.

Le département d’État – qui, sous Pompeo, a retiré les drapeaux de la fierté dans les ambassades – arborera pour la première fois le drapeau du progrès intersexe au siège du 26 au 28 juin, a déclaré Blinken #ACFrontPagepic.twitter.com/Q1IvTGfazM – Shaun Tandon (@shauntandon) 21 juin 2021

Le drapeau lui-même reprend le motif arc-en-ciel standard à huit rayures du drapeau Pride des années 1970 et ajoute un certain nombre de chevrons colorés représentant ceux qui s’identifient comme transgenres (bleu clair et rose) et les personnes de couleur (noir et marron). Certaines versions incluent un triangle jaune avec un cercle violet pour représenter les personnes intersexes. Le design a été imaginé en 2018 par le designer basé à Portland Daniel Quasar, qui utilise « pronoms xe/xem », et mis à jour à nouveau cette année par Intersex Equality Rights UK.





La liste sans cesse croissante des catégories intégrées au drapeau a été critiquée en ligne. Écrivant pour RT plus tôt ce mois-ci, l’auteur Chris Sweeney l’a décrit comme « se transformant essentiellement en un symbole pour quiconque n’est pas blanc et hétérosexuel ».

Alors que le drapeau ultra-réveillé honorera Foggy Bottom pendant quelques jours à la fin du mois, le drapeau de la fierté standard sera suspendu devant les ambassades américaines et les avant-postes diplomatiques du monde entier pendant toute la durée du mois de juin. Même dans la Cité du Vatican, siège de l’Église catholique et résidence du pape, le drapeau était suspendu à un balcon devant l’ambassade des États-Unis. Il était cependant manifestement absent de l’ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie saoudite.

S’exprimant lors de l’événement de lundi, Blinken a déclaré qu’il était « très important » pour que les ambassades américaines arborent le drapeau de la fierté pour montrer leur soutien à la « la défense, l’accompagnement, la protection des personnes LGBTQI dans le monde. »

Blinken a également autorisé les ambassades à arborer des bannières «Black Lives Matter» pour le reste de l’année. L’administration de l’ancien président Donald Trump, en revanche, n’a autorisé le drapeau américain à flotter qu’à l’extérieur des ambassades américaines.

