Le département des transports propose des règles plus strictes pour les remboursements des compagnies aériennes après une augmentation des plaintes

Des voyageurs à l’aéroport LaGuardia de New York le 30 juin 2022.

Le ministère des Transports a proposé mercredi des règles plus strictes sur le moment où les compagnies aériennes devraient indemniser les passagers pour les vols annulés ou retardés, une décision qui fait suite à une augmentation des plaintes des voyageurs après que Covid-19 ait perturbé les voyages aériens.

Les voyageurs aériens ont actuellement droit à un remboursement si leurs vols sont annulés ou modifiés ou retardés “de manière significative” et qu’ils choisissent de ne pas voyager. Mais l’agence n’avait pas défini ce qui constitue un changement significatif.

Le ministère des Transports propose maintenant de définir cela comme une heure de départ ou d’arrivée décalée d’au moins trois heures pour les vols intérieurs, ou d’au moins six heures pour les vols internationaux. Les voyageurs auraient également droit à un remboursement si l’itinéraire change ou si une connexion est ajoutée, ainsi que si un changement d’avion entraîne une “dégradation significative” des équipements ou d’autres fonctionnalités.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a publiquement réprimandé les compagnies aériennes ces dernières semaines pour une augmentation des annulations et des retards de vols, tandis que les dirigeants des compagnies aériennes et la Federal Aviation Administration ont pointé du doigt qui est à blâmer.

Certains législateurs démocrates ont appelé à une meilleure protection des consommateurs pour les voyageurs aériens.

Les plaintes concernant les remboursements des compagnies aériennes représentaient 87% des 102 560 plaintes enregistrées par le DOT en 2020 et environ 60% des 49 958 plaintes en 2021.

Le DOT a également proposé d’exiger des compagnies aériennes qu’elles accordent des crédits ou des bons de vol sans date d’expiration si les passagers ne peuvent pas voler en raison de Covid-19, y compris les blocages, les restrictions de voyage ou des raisons de santé personnelles.

“Lorsque les Américains achètent un billet d’avion, ils doivent arriver à destination de manière sûre, fiable et abordable”, a déclaré Buttigieg dans un communiqué de presse.

Airlines for America, qui représente de grandes compagnies aériennes comme American, United, Delta, Southwest, JetBlue et autres, a refusé de commenter.

La pandémie et la chute de la demande de transport aérien ont incité certaines compagnies aériennes à assouplir leurs billets. Par exemple, American, United et Delta se sont débarrassés des frais de changement de billet pour les billets en classe économique standard en 2020.

Et la semaine dernière, Southwest, qui ne facturait pas non plus de frais de changement de billet avant la pandémie, a déclaré que les bons qu’il émettait n’expireraient jamais.

Les règles proposées par le DOT sont ouvertes aux commentaires du public pendant 90 jours.