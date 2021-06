Le département des sports de Haryana apporte son aide à l’athlète mondiale Sunita Kashyap

Le département des sports de Haryana a apporté son soutien à l’athlète mondiale d’haltérophilie et d’haltérophilie Sunita Kashyap, qui a été forcée de travailler comme aide domestique pour gagner de l’argent. Dernièrement, sa famille a demandé de l’aide au gouvernement pour qu’elle puisse exercer sa profession sportive. Peu de temps après que le sort de Sunita ait fait les gros titres et attiré l’attention des médias sociaux, plusieurs organisations et équipes sociales se sont manifestées pour la soutenir.

Meham MLA Balraj Kundu a été le premier à présenter une aide monétaire en même temps, il a également annoncé Rs. 3,5 lakh pour un kit de formation et une allocation alimentaire mensuelle de Rs 10 000 pour Sunita. Le député a demandé au sarpanch du village de fournir un terrain à Sunita afin qu’elle et sa famille puissent faire construire leur maison. Cela a été suivi par les dirigeants nationaux de l’INLD (Indian National Lok Dal) introduisant une aide monétaire mensuelle à l’athlète de la part de Ch Devi Lal Trust et une aide supplémentaire dans l’enseignement et l’entraînement.

Et maintenant, selon un Rapport du Times of India, le ministre d’État aux Sports et à la Jeunesse de l’Haryana, Sandeep Singh, a assuré que tous les efforts seront faits pour s’assurer qu’aucune profession de sportif ne soit gâchée en raison du manque de commodités.

Le ministre a félicité Sunita pour avoir fait ses preuves en remportant des lauriers même dans l’adversité. En plus d’apporter une aide financière à Sunita, il a dirigé le responsable des activités sportives du district de Rohtak dans le cadre d’un appel pour aider les athlètes à disposer d’équipements sportifs. Singh a également dirigé la division des activités sportives pour accélérer les préparatifs de l’entraînement de Sunita. Il a donné quelques conseils liés à sa carrière à Sunita et a même discuté d’un plan de perte de poids.

Sunita, qui vit dans le village de Sisar Khas à Rohtak, est un participant mondial à l’énergie et au levage énergétique. En raison de la crise financière, elle travaillait comme aide domestique pour payer les factures de son entraînement et de ses activités sportives. Le père de Sunita avait également contracté une hypothèque de Rs2 lakh pour l’envoyer participer à des compétitions organisées à Bangkok.

