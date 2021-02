Le département des forêts de l’Himachal Pradesh tend la main aux élèves pour sauver des plantes indigènes

Le département des forêts de l’Himachal Pradesh fait participer les élèves des écoles à la plantation de jeunes arbres et assure leur survie pour sensibiliser le public, ont déclaré dimanche des responsables. Pour cela, le département a mis en place le Vidyarthi Van Mitra Yojna au sein duquel des éco clubs ont été créés dans les écoles pour identifier les zones forestières ouvertes ou dégradées pour la plantation d’espèces indigènes. Ces espaces seront entretenus par les élèves, pour les aider à développer un lien avec les plantes.

En 2018-2019, 228 écoles ont été couvertes par le programme et 166830 jeunes arbres ont été plantés sur une superficie de 164,30 hectares. En 2019-2020, 146 écoles ont été couvertes et 86702 jeunes arbres ont été plantés sur 131,5 hectares, selon un communiqué officiel. Dans le cadre de ce programme, les étudiants et l’administration scolaire jouent un rôle essentiel dans l’identification du site de plantation de jeunes arbres.

Un micro-plan de plantation est préparé par l’administration de l’école et l’agent forestier divisionnaire l’approuve. Le département fournit les informations techniques nécessaires à la plantation. Les étudiants sont non seulement responsables de la plantation des jeunes arbres, mais également de l’entretien de la zone à long terme.

Le gouvernement met l’accent non seulement sur la sensibilisation des étudiants à la conservation de la forêt et de la faune, mais il met également l’accent sur la conservation des ressources naturelles. En outre, le gouvernement assure la conservation des forêts pour les communautés qui dépendent des ressources générées par les forêts pour leur subsistance.

Dans l’Himachal Pradesh, 37 948 km2 correspondent à une superficie forestière et 15 433,52 km2 à un couvert forestier vert de la superficie forestière totale. Une superficie forestière d’environ 16 376 km2 se trouve au-dessus de la limite des arbres.