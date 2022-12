Le département des élections du Nevada assigné à comparaître dans l’enquête Trump

RENO, Nevada (AP) – Le secrétaire d’État sortant du Nevada a reçu une assignation à comparaître le mois dernier dans le cadre de l’enquête du conseiller spécial du ministère américain de la Justice sur les efforts déployés par l’ancien président Donald Trump et ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020.

L’assignation à comparaître obligeait Barbara Cegavske soit à comparaître devant le tribunal de district américain de Washington, DC, le 9 décembre, soit à fournir une litanie de documents détaillant les communications avec les responsables. Ces documents reflétaient les citations à comparaître de l’avocat spécial dans d’autres États clés du swing.

Le bureau de Cegavske a choisi de fournir des documents, dont il n’y en avait qu’un, à des fonctionnaires qui ne figuraient pas sur la liste des demandes du DOJ. Dans un communiqué jeudi soir, le bureau de Cegavske a déclaré que le document avait été fourni “par prudence”.

L’avocat spécial Jack Smith supervise l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine de Trump en Floride ainsi que sur les aspects clés d’une enquête distincte impliquant la violente prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et les efforts de Trump pour rester au pouvoir. .

Cela fait partie de la première série connue d’assignations à comparaître de Smith, qui a été nommé conseiller spécial le mois dernier par le procureur général Merrick Garland. Des responsables du Wisconsin, de la Géorgie, du Michigan et de l’Arizona ont également reçu des citations à comparaître. Le comté de Clark, le comté le plus peuplé du Nevada qui comprend Las Vegas, a également reçu une assignation à comparaître.

L’assignation à comparaître de Cegavske, obtenue jeudi soir par l’Associated Press par le biais d’une demande d’enregistrements ouverts soumise cette semaine, était datée du 22 novembre, près de deux semaines après que les courses de mi-parcours du Nevada aient été parmi les dernières du pays à être convoquées.

Le DOJ a demandé des documents identiques à d’autres États clés et comtés qu’il a assignés à comparaître.

Celles-ci comprenaient «toutes les communications sous quelque forme que ce soit» entre le 1er juin 2020 et le 20 janvier 2021, «vers, de ou impliquant» Trump, sa campagne, ses avocats et ses assistants, y compris d’anciens responsables de campagne et des avocats tels que Sidney Powell et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani.

Le bureau de Cegavske n’avait aucun document détaillant les communications avec l’un des responsables de la campagne Trump figurant sur la citation à comparaître, mais a quand même fourni un document.

Ils ont soumis une invitation à une réunion Zoom d’octobre 2020 entre le bureau et le président du GOP du Nevada, Michael McDonald, qui était l’un des nombreux à avoir signé des certificats indiquant à tort que Trump avait remporté le Nevada en 2020, ainsi que d’autres qui ont signé de faux certificats ou ont cherché à annuler ou discréditer élections au Nevada.

“Par prudence, nous avons inclus les communications avec le NVGOP et le RNC dans notre recherche, et c’était le seul enregistrement trouvé pendant la période en question”, a déclaré jeudi la porte-parole Jennifer Russell dans un e-mail à l’AP.

Tous les États assignés à comparaître par le DOJ sont des champs de bataille clés que Trump et ses alliés ont ciblés alors qu’ils tentaient d’annuler les élections.

Cegavske, qui n’était pas éligible à la réélection après avoir servi deux mandats, a été le seul critique républicain actuel élu à l’échelle de l’État des théories du complot sur la fraude électorale, et l’un des plus virulents. Elle a supervisé les élections dans l’État depuis 2014 et a défendu à plusieurs reprises les résultats comme fiables et précis malgré les attaques de Trump et d’autres républicains – qui ont conduit le parti républicain du Nevada à la censurer.

Son enquête n’a trouvé aucune preuve crédible de fraude électorale généralisée dans tout l’État.

Trump a utilisé son application de médias sociaux le mois dernier pour tenter de discréditer les résultats des élections de mi-mandat de cette année dans le comté de Clark, auxquels le comté a répondu en disant que Trump était “mal informé de la loi et de nos processus électoraux qui garantissent l’intégrité des élections dans le comté de Clark. ”

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press