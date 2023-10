Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et le département de santé du comté de La Salle sensibilise aux ressources dont il dispose pour aider à combattre la maladie.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, après le cancer de la peau, et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

La bonne nouvelle est que la plupart des femmes peuvent survivre au cancer du sein si celui-ci est détecté et traité tôt.

Une mammographie – le test de dépistage du cancer du sein – peut aider à détecter le cancer du sein à un stade précoce, lorsqu’il est plus facile à traiter. Les femmes à faible revenu et les femmes sans assurance meurent plus souvent du cancer du sein et du col de l’utérus que les autres femmes, a indiqué le ministère de la Santé.

Ces taux de mortalité élevés sont attribués en partie au fait que ces femmes ne subissent généralement pas de mammographies ni de tests Pap régulièrement. En conséquence, les cancers sont diagnostiqués à des stades ultérieurs, lorsqu’ils sont plus difficiles à traiter et que les chances de survie sont moindres.

Le département de santé du comté de La Salle, grâce à la subvention du programme de cancer du sein et du col de l’utérus de l’Illinois, peut payer les mammographies et les tests Pap pour les femmes admissibles. Vous pouvez être admissible aux dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus si vous résidez à La Salle ou dans le comté de Grundy entre 21 et 64 ans.

Grâce à ce programme, le ministère de la Santé s’efforce d’accroître la sensibilisation au cancer du sein et du col de l’utérus et de briser le cycle des traitements à un stade avancé. Le programme propose des mammographies et des tests Pap gratuits pour les femmes admissibles et une aide au paiement des franchises pour celles qui sont assurées.

Appelez le 815-433-3366 pour plus d’informations sur la façon de recevoir une mammographie et un test Pap gratuits.