Le département de santé du comté de Kendall commence la vaccination de phase 1b contre le COVID-19 – Shaw Local

Le comté de Kendall a commencé à vacciner les employés des écoles et les résidents de plus de 65 ans contre le COVID-19 dans le cadre de la phase 1b, a confirmé le directeur exécutif du département de la santé.

Bien que certains vaccins de phase 1a soient toujours disponibles pour les travailleurs de la santé et les forces de l’ordre, la chef de la santé du comté, RaeAnn VanGundy, a déclaré mercredi 20 janvier qu’elle s’attend à ce que les vaccins destinés aux travailleurs essentiels et aux personnes âgées s’intensifient dans les semaines à venir alors que les responsables de la santé attendent une livraison de vaccin potentiellement. 900 nouvelles doses.

Les résidents de la phase 1b intéressés à se faire vacciner peuvent remplir un sondage et seront ensuite contactés par le service de santé pour planifier une vaccination.

Les vaccinations scolaires se sont concentrées sur le personnel travaillant dans plusieurs bâtiments, a déclaré VanGundy, ajoutant que les responsables de la santé ne disposaient pas encore de suffisamment de doses pour commencer les vaccinations générales des éducateurs locaux.

Grâce à une clinique de vaccination mobile installée dans le bâtiment du centre gouvernemental de New Yorkville, au 651 Prairie Point Drive, environ une demi-douzaine d’employés de la ville de Yorkville bénévoles à la clinique ont également reçu le vaccin, a confirmé VanGundy.

« S’ils font du bénévolat, ils peuvent choisir de se faire vacciner car ils pourraient y être exposés », a déclaré VanGundy à propos des employés municipaux vaccinés.

Bien que les autorités sanitaires locales aient vacciné environ 1 000 habitants du comté de Kendall, 5 089 habitants au total du comté ont été vaccinés grâce aux campagnes de vaccination menées dans les comtés voisins, selon la base de données sur les vaccins du ministère de la Santé publique de l’Illinois. Le comté de Kendall a désormais un taux de vaccination de 1,09 pour cent, à égalité au cinquième rang le plus élevé de l’État.

Le président du conseil du comté, Scott Gryder, s’est quant à lui rendu à la clinique de Yorkville à la fin de la semaine dernière pour évaluer les efforts de vaccination locaux.

« Je suis satisfait du travail acharné du personnel du département de santé du comté de Kendall, dirigé par le directeur VanGundy et de son conseil d’administration, de l’aide de nos municipalités, de l’aide de l’ensemble du personnel du comté et du conseil d’administration du comté qui ont pu rapidement passer à l’action, de la communauté chargée de l’application de la loi. , notre communauté d’affaires et nos nombreux bénévoles », a déclaré Gryder dans un communiqué de presse.