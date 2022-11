Le département de police de Manhattan accueille un chien nommé Apollo dans ses rangs – Shaw Local

Le plus récent officier du département de police de Manhattan est un chien hongrois nommé Apollo qui est certifié dans la détection de drogue, le suivi et la récupération de preuves.

Le 1er novembre, le braque allemand de 19 mois a prêté serment au Manhattan Village Hall, selon un communiqué de presse du procureur du comté de Will, James Glasgow. Manhattan est à plus de 9 miles au sud de Joliet.

Dans un communiqué, Glasgow a déclaré que les officiers du K-9 jouent un «rôle unique et important dans l’application de la loi».

“En plus d’aider à traquer les stupéfiants illégaux et de fournir une autre assistance en matière pénale, ces chiens spéciaux sont des ambassadeurs de bonne volonté qui soutiennent les efforts des forces de l’ordre locales dans nos écoles et nos communautés”, a déclaré Glasgow.

Glasgow a payé l’achat d’Apollo, sa formation et l’équipement de transport canin installé dans le véhicule de police avec l’argent des actifs de drogue saisi auprès des revendeurs et des trafiquants vendant des stupéfiants illégaux dans le comté de Will.

Originaire de Hongrie, Apollo a été formé à Sharpsville, en Pennsylvanie, et il est certifié dans la détection, le suivi et la récupération d’articles et de preuves de stupéfiants, selon le bureau de Glasgow.

Les braques allemands à poil court ont été élevés dans les années 1800 pour aider les chasseurs, et ils sont considérés parmi les races les plus gagnantes dans les compétitions de chasse. selon l’American Kennel Club.

Apollo est le 11e membre de la League of Extraordinary Canines & Friends de Glasgow en tant que membre du programme K-9s for Cops.

L’officier de police de Manhattan Ryan Gulli est le gestionnaire d’Apollo.

Les autres chiens membres du programme K-9s for Cops incluent:

• Cap en Monee

• Recrue à Shorewood

• Clapier à Channahon

• Roxie à Rockdale

• Mao à Wilmington

• Simo à Crest Hill

• Tib à Elwood

• Tucker dans le parc forestier

• Nuke à Braidwood

Le bureau de Glasgow a également aidé à acheter le chien détecteur d’explosifs nommé Loki pour le bureau du shérif du comté de Will.

Des photos de plusieurs de ces chiens sont visibles sur le site Web du procureur de l’État à l’adresse willcountysao.com/k-9s-for-our-cops.