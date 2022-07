Le département de police de Batavia rejoint l’application Neighbours pour améliorer la sécurité de la communauté – Shaw Local

Le département de police de Batavia a rejoint Neighbors by Ring, une application qui donne des alertes en temps réel sur la criminalité et la sécurité des résidents et des agences de sécurité publique.

Selon un communiqué de presse de la ville le 11 juillet, toute personne possédant un smartphone peut télécharger l’application pour recevoir des mises à jour et avoir la possibilité de publier des photos ou des vidéos depuis n’importe quel appareil. Les participants n’ont pas besoin d’un appareil Ring chez eux pour participer.

La Préfecture de police de Saint-Charles utilise l’application Neighbours depuis 2019, alors que la Sûreté publique de Genève ne l’utilise pas actuellement.

Les voisins permettent aux membres de la communauté de partager des photos, des vidéos et des informations liées à la criminalité locale et aux incidents de sécurité afin que les autres résidents puissent rester informés, le Sgt. dit Michelle Langston.

sergent. Michelle Langston, département de police de Batavia. (John Tikka)

“C’est vraiment génial, maintenant que nous sommes sur Neighbours, nous pouvons voir les vidéos qui sont postées et nous pouvons dire ‘Hey, cela serait vraiment utile dans notre enquête, pourriez-vous nous en faire part'”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas accès à leurs caméras ou à leurs comptes ou quoi que ce soit du genre.”

Langston a ajouté que personne n’a de nom sur l’application et que tout est anonyme.

“Cela permet aux gens de partager plus facilement des informations avec nous, de partager des vidéos avec nous et, espérons-le, de résoudre des crimes”, a-t-elle déclaré. «Ce n’est pas seulement pour le crime, c’est génial pour les enfants disparus, les adultes disparus et juste pour faire passer le mot. C’est un programme fantastique pour cela. Nous avons publié plusieurs choses sur les fermetures de routes, les personnes suspectes, il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire avec ça.

Elle a également ajouté que si quelqu’un partage une vidéo avec eux qui n’a pas d’appareil Ring ou l’application Neighbors, le département peut alors la publier sur l’application pour obtenir des vues supplémentaires.

Une augmentation de la criminalité n’a rien à voir avec la raison pour laquelle le département a décidé de rejoindre Neighbours, a déclaré Langston.

« Si quoi que ce soit, nous constatons une augmentation du nombre de personnes prêtes à aider. C’est un excellent outil », a-t-elle déclaré.

D’après Voisins par Ring Règles de la communautétous les messages et commentaires sur Neighbours sont examinés par les modérateurs de Neighbours avant d’être publiés, afin de garantir le respect des directives de la communauté.

Pour plus d’informations sur le programme et sur le fonctionnement de l’application Neighbours by Ring pour aider à lutter contre la criminalité, la sécurité, les objets perdus et trouvés et la sécurité publique, ou comment télécharger l’application, visitez https://ring.com/neighbors.