Le département de l’énergie prêtera 2,5 milliards de dollars à GM et LG pour construire des usines de batteries.

Le département américain de l’Énergie a déclaré lundi qu’il prêterait 2,5 milliards de dollars à General Motors et LG Energy Solution pour construire des usines de batteries, faisant avancer le plan de l’administration Biden visant à promouvoir les véhicules électriques et à réduire la dépendance à l’égard de la Chine pour les composants critiques.

GM et LG Energy, un fabricant de batteries sud-coréen, sont partenaires dans Ultium, une coentreprise qui utilisera l’argent pour fabriquer des batteries dans l’Ohio, le Tennessee et le Michigan. Le prêt, qui est conditionnel au respect par les entreprises de certaines exigences, est le premier en plus d’une décennie d’un programme gouvernemental qui a fourni 465 millions de dollars pour aider Tesla à produire sa première berline, la Model S.

Le gouvernement américain a joué un rôle important et souvent méconnu dans la promotion de la technologie des véhicules électriques. De nombreuses universités et entrepreneurs ont reçu de l’argent de l’Agence des projets de recherche avancée du Département de l’énergie pour développer des batteries qui peuvent être chargées plus rapidement et contiennent plus d’énergie par livre que les versions précédentes. Certaines de ces entreprises, telles que Sila Nanotechnologies à Alameda, en Californie, et Solid Power à Louisville, dans le Colorado, se rapprochent de la fabrication de batteries avancées pour les grands constructeurs automobiles.