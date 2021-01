Essentiellement, un accréditeur collégial s’assure que les écoles qui reçoivent une aide financière fédérale fournissent une éducation aux étudiants qui peut mener à de bons emplois qui aident à payer ces factures de prêts étudiants.

Il va sans dire que tout collège agréé devrait exister. Mais le Conseil d’accréditation des collèges et écoles indépendants semblait avoir manqué cette note lorsqu’il a accrédité la Reagan National University, un collège qui semblait manquer de professeurs ou d’étudiants, a révélé une enquête du réseau USA TODAY.

Maintenant, un rapport publié vendredi soir par le ministère de l’Éducation recommande au gouvernement fédéral de mettre fin à sa reconnaissance de l’agrément.

« L’agence n’a pas réussi à démontrer qu’elle dispose d’individus compétents et bien informés », lit-on dans le rapport, « qualifiés par leur formation et leur expérience et formés par l’agence sur leurs responsabilités, en fonction de leurs rôles, concernant les normes et politiques de l’agence. et les procédures. »

La recommandation doit encore être approuvée par un haut fonctionnaire du ministère. Une telle décision serait conforme aux projets sous l’administration du président Joe Biden de tenir des collèges à but lucratif – le type généralement accrédités par l’ACICS – sous un examen plus approfondi.

Le vice-président Kamala Harris, en tant que procureur général de la Californie, a poursuivi les collèges corinthiens pour publicité mensongère et présentation trompeuse aux étudiants. ACICS était également l’accréditation des Corinthiens.

USA TODAY et Argus Leader dans le Dakota du Sud, n’ont trouvé aucune preuve en février 2020 que la Reagan National University de Sioux Falls enseignait à des étudiants. Plusieurs liens importants sur son site Web ont été rompus. Ses administrateurs ont rarement répondu aux appels téléphoniques ou ont raccroché immédiatement lorsqu’un journaliste s’est identifié. Son bâtiment était vide à la fois lors de la visite d’un journaliste et lorsqu’un enquêteur de l’ACICS est passé sur le campus pour un contrôle ponctuel.

À l’époque, l’ancienne secrétaire à l’éducation Betsy DeVos a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite des conclusions de USA TODAY et que le département allait lancer une enquête. Le rapport récemment publié mentionne spécifiquement la gestion par ACICS de l’Université nationale Reagan ainsi que ses examens de deux autres universités.

L’approbation Reagan, cependant, n’est que la dernière débâcle pour l’accréditation en difficulté. Le gouvernement fédéral avait déjà tenté de priver l’agence de son pouvoir en 2016 à la suite de l’effondrement très médiatisé de plusieurs collèges à but lucratif approuvés par l’ACICS, notamment ITT Tech et Corinthian Colleges. Mais après qu’une décision de la Cour fédérale a rouvert la question, le département du président de l’époque, Donald Trump, a rétabli l’ACICS en 2018.

Bobby Scott, D-Virginie, président du comité de la Chambre sur l’éducation et le travail, avait précédemment appelé à la fermeture de l’ACICS, et il a déclaré qu’il soutenait la recommandation du département. Le comité avait également enquêté sur l’agrément.

« L’histoire démontre que lorsque les institutions prédatrices reçoivent la légitimité de l’accréditation, elles l’utilisent pour collecter des milliards de dollars d’aide fédérale aux étudiants tout en refusant aux étudiants l’éducation qu’ils méritent », a-t-il déclaré. « La révocation de la reconnaissance de l’ACICS protégera les étudiants à travers le pays, y compris de nombreux militaires et vétérans, des écoles qui laissent régulièrement des étudiants avec une dette écrasante, des crédits non transférables et aucun diplôme. »

Un comité consultatif distinct composé principalement de dirigeants actuels et retraités de l’enseignement supérieur examinera les résultats et fera une recommandation au département. Et la recommandation de licenciement devrait encore être approuvée par un haut fonctionnaire du ministère. L’ACICS pourrait également faire appel de la décision comme elle l’a fait en 2016.

Si elle est approuvée, la résiliation signifierait que les 73 collèges principaux et secondaires actuellement accrédités par l’institution devraient trouver un nouvel accréditation s’ils veulent continuer à recevoir des fonds fédéraux.

Les enquêtes fédérales n’ont pas empêché l’agrément d’ajouter de nouveaux membres. L’ACICS avait accordé une «accréditation initiale» en décembre à une poignée de collèges, tout en renouvelant le statut de plusieurs autres. Ils en envisagent plusieurs autres lors de la réunion prévue en mai.