Le Département de la sécurité intérieure ordonne à tous les employés de se masquer et de se distancer, quel que soit leur statut vaccinal – RT USA News

Le Department of Homeland Security a annoncé que ses employés devront porter des masques et se distancer socialement à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. La commande intervient après que le CDC a recommandé à nouveau le masquage à l’intérieur.

« À partir d’aujourd’hui, tous les employés, quel que soit leur statut vaccinal, devront porter un masque à l’intérieur et à distance physiquement » a annoncé mercredi le Département de la sécurité intérieure (DHS).

Le DHS suit le nouveau @CDCgov orientation et @OMBPress consignes pour assurer la sécurité de notre personnel. À partir d’aujourd’hui, tous les employés, quel que soit leur statut vaccinal, devront porter un masque à l’intérieur et à distance physiquement. https://t.co/kpiqx3SmNG – Sécurité intérieure (@DHSgov) 28 juillet 2021

Le DHS est le troisième plus grand ministère du gouvernement fédéral, employant plus de 240 000 personnes.

L’ordonnance intervient un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont révisé leurs directives antérieures et recommandé que les vaccinés et les non vaccinés portent des masques à l’intérieur dans les zones où la transmission de Covid-19 est élevée. Le président Joe Biden a annoncé peu de temps après qu’un mandat de vaccination pour les travailleurs fédéraux était « en cours d’examen en ce moment », alors que les médias rapportent qu’un tel mandat sera annoncé plus tard cette semaine.





Lundi, le ministère des Anciens Combattants est devenu le premier ministère du gouvernement à exiger que ses employés – mais uniquement ceux qui travaillent à titre médical – se fassent vacciner. La Maison Blanche avait précédemment évité de recommander l’inoculation obligatoire sur le lieu de travail, mais le ministère de la Justice a conclu plus tôt cette semaine que la loi fédérale n’interdit pas les mandats de vaccination par les employeurs publics ou privés.

Bien que la vaccination obligatoire semble imminente, son effet sur la propagation du coronavirus reste à voir. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a défendu mardi les nouvelles directives sur les masques en déclarant que les responsables pensent que les personnes vaccinées infectées par la variante delta du coronavirus peuvent toujours la transmettre à d’autres et peuvent porter des niveaux de virus plus élevés que les non vaccinés.

