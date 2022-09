Le département de la santé du comté de McHenry signale une augmentation des cas de campylobactériose – Shaw Local

Le comté de McHenry a vu une augmentation du nombre de cas de campylobactériose, une infection généralement marquée par la diarrhée, des douleurs abdominales et de la fièvre, selon le département de la santé du comté de McHenry, qui a exhorté les gens à prendre des précautions.

Le département de la santé du comté a identifié huit cas de campylobactériose entre le 17 et le 30 août, soit quatre fois plus de cas par rapport aux deux semaines précédentes et 3,33 fois plus de cas en août qu’en juillet, selon un communiqué de presse. Aucune source commune d’infection n’a été identifiée pour le moment.

Les bactéries Campylobacter sont la cause la plus fréquente de diarrhée bactérienne aux États-Unis, selon le département. Les gens peuvent contracter la campylobactériose en mangeant des aliments contaminés, en buvant de l’eau contaminée ou en étant en contact avec des animaux infectés.

La plupart des personnes qui tombent malades à cause de l’infection ont une diarrhée, qui peut être sanglante, et peuvent ressentir des crampes, des douleurs abdominales et de la fièvre dans les deux à cinq jours suivant l’exposition à la bactérie. Des nausées et des vomissements peuvent également survenir. La maladie dure généralement environ une semaine.

Ceux qui pensent avoir des symptômes doivent contacter leur fournisseur de soins de santé dès que possible, a déclaré le département de la santé du comté de McHenry.

La majorité des personnes atteintes de campylobactériose se rétabliront d’elles-mêmes et devraient boire des liquides supplémentaires pour prévenir la déshydratation, selon le département. Les antibiotiques sont parfois utilisés pour traiter les cas graves ou les personnes à haut risque de maladie grave.

Pour prévenir l’infection, le département de la santé du comté de McHenry a recommandé de ne pas boire de lait cru ou non pasteurisé ou d’eau non traitée provenant de lacs, de rivières ou d’étangs; pratiquer une bonne hygiène des mains, en particulier lors de la manipulation de chiots ou de chatons souffrant de diarrhée ; se laver les mains avant, pendant et après la préparation des aliments ; cuire toutes les viandes crues à bonne température; et utiliser du savon et de l’eau chaude pour laver les planches à découper, les comptoirs ou les ustensiles utilisés pour préparer la volaille crue, les fruits de mer ou la viande.

Les personnes symptomatiques doivent éviter de manipuler de la nourriture, de s’occuper des autres ou de travailler dans les soins aux patients ou les garderies, selon le communiqué.