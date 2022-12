Le département de la santé du comté de Livingston proposera des cours pour aider les fumeurs à arrêter – Shaw Local

Pour beaucoup, le début d’une nouvelle année est l’occasion de faire des changements sains. Arrêter de fumer est l’une des décisions les plus saines et le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir.

Au cours des 48 premières heures suivant l’arrêt du tabac, l’odorat et le goût d’une personne s’améliorent et les terminaisons nerveuses commencent à se régénérer. Après les premiers mois sans fumée, la toux, l’essoufflement et la congestion des sinus diminuent; les cils repoussent dans les poumons, aidant à nettoyer les poumons et à réduire les infections ; et l’énergie globale augmente.

Et ce n’est pas seulement la santé physique qui s’améliore, mais aussi la santé financière. Une personne qui fume un paquet par jour dépense en moyenne 3 276 $ par an en cigarettes (sur la base de 9 $ par paquet), somme qui peut servir à payer un loyer/hypothèque, des réparations domiciliaires ou une escapade amusante.

Arrêter de fumer n’est pas toujours facile, mais vous n’avez pas à le faire seul. Le département de la santé du comté de Livingston, en partenariat avec les services de conseil IHR, propose des cours gratuits Courage to Quit pour arrêter de fumer à partir de janvier. Ce cours certifié par la Respiratory Health Association dure trois sessions et se tiendra aux Services de conseil IHR, 920 W Custer Ave, Pontiac.

• Orientation et session 1 (Vous avez le courage d’arrêter) : 17 h à 18 h 30 mercredi 4 janvier.

• Session 2 (Jour d’abandon) : mercredi, 17 h 00 à 18 h 00, mercredi 11 janv.

• Session 3 (vérification après le jour du renoncement) : 17 h à 18 h le mercredi 25 janvier.

C’est un excellent moyen d’acquérir de nouvelles compétences pour aider à arrêter de fumer et de trouver du soutien auprès d’autres personnes qui s’efforcent de faire de même. L’inscription est obligatoire. Appelez Erin Fogarty, directrice de l’éducation à la santé et du marketing du LCHD, au 815-842-5908 pour toute question et pour vous inscrire.