Le département de la santé du comté de La Salle propose des vaccins COVID-19 pour les enfants de 6 mois et plus – Shaw Local

Le département de la santé du comté de La Salle propose des vaccins COVID-19 pour les enfants de 6 mois et plus.

Plus tôt ce mois-ci, le Center for Disease Control and Prevention a approuvé la recommandation du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination que tous les enfants de 6 mois à 5 ans devraient recevoir un vaccin COVID-19. Les parents et les soignants peuvent désormais faire vacciner leurs enfants de 6 mois à 5 ans avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna pour mieux les protéger du COVID-19. Tous les enfants, y compris les enfants qui ont déjà eu le COVID-19, doivent être vaccinés.

Pour le moment, le département de la santé du comté de La Salle n’offrira que le vaccin Moderna.

Le vaccin Moderna COVID-19 est autorisé à être administré aux enfants de 6 mois à 5 ans avec 28 jours entre les deux doses. Chaque dose correspond au quart de la dose adulte.

Pour prendre rendez-vous pour une vaccination COVID, rendez-vous sur www.lasallecountyil.gov et cliquez sur l’icône “COVID-19 Vaccine Information”. Vous y trouverez des liens pour prendre rendez-vous pour une dose de Moderna.