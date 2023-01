Le département de la santé du comté de La Salle encourage les dépistages du cancer du col de l’utérus – Shaw Local

Le département de la santé du comté de La Salle exhorte les résidents à «sock it to Cancer» le 17 janvier, en reconnaissance du mois de la sensibilisation au cancer du col de l’utérus.

Sock it to Cancer est une journée où les gens peuvent porter et montrer leurs chaussettes bleu sarcelle pour soutenir le Mois de la sensibilisation au cancer du col de l’utérus.

Le département de la santé encourage les femmes de plus de 21 ans à se faire dépister pour le cancer du col de l’utérus. L’objectif est d’éradiquer le cancer du col de l’utérus dans l’Illinois par des femmes prenant en charge et se faisant dépister. En 2022, on estime que 14 100 femmes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus, selon l’État de l’Illinois. Le cancer du col de l’utérus, lorsqu’il est détecté tôt, est guérissable à près de 100 %.

L’American Cancer Society rapporte qu’entre 60 % et 80 % des femmes américaines atteintes d’un cancer invasif du col de l’utérus nouvellement diagnostiqué n’ont pas eu de test Pap au cours des cinq dernières années et/ou n’en ont peut-être jamais eu. Le cancer du col de l’utérus est l’un des types de cancer les plus courants dans le monde et l’un des plus faciles à prévenir et à traiter lorsqu’il est détecté tôt.

En plus d’accroître la sensibilisation au cancer du col de l’utérus, les femmes peuvent prendre certaines mesures préventives. Des études ont montré que l’exercice régulier, une alimentation saine, des dépistages de routine et le vaccin contre le cancer du col de l’utérus pour aider à prévenir le virus du papillome humain diminuent le risque de cancer du col de l’utérus. Des vaccins contre le VPH homologués pour les femmes et les hommes sont disponibles. Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que les filles et les garçons de 11 ou 12 ans commencent la série de vaccins contre le VPH. La vaccination peut être commencée à l’âge de 9 ans. La série de vaccinations doit être terminée avant l’âge de 45 ans. La vaccination contre le VPH est offerte au Service de santé du comté de La Salle, 717 E. Etna Road, Ottawa, sur rendez-vous et ceux qui sont intéressés par la vaccination ou qui veulent plus d’informations. peut appeler le service de santé.

Le département de la santé du comté de La Salle propose un programme de cancer du sein et du col de l’utérus de l’Illinois, qui peut payer les tests de Pap pour les femmes des comtés de La Salle ou de Grundy, âgées de 21 à 64 ans, qui n’ont pas d’assurance ou qui ont des franchises élevées, quel que soit leur revenu. Le département de la santé encourage toute personne ayant besoin de plus d’informations sur le cancer du col de l’utérus et l’importance des tests de Pap, le programme IBCCP ou les vaccins contre le cancer du col de l’utérus à contacter le département de la santé au 815-433-3366 ou à visiter www.lasallecountyil.gov