Le département de la santé du comté de La Salle encourage l’allaitement – Shaw Local

L’Illinois reconnaît le mois d’août comme le Mois de la promotion de l’allaitement maternel et, à l’échelle nationale, la Semaine mondiale de l’allaitement maternel est célébrée du 1er au 7 août.

Le département de la santé du comté de La Salle ainsi que les autorités médicales, y compris l’American Academy of Pediatrics et l’American College of Obstetricians and Gynecologists, soutiennent et encouragent toutes les nouvelles mères à adopter l’allaitement comme méthode préférée d’alimentation du nourrisson pendant la première année de vie.

L’initiative d’allaitement maternel de l’Illinois aide à se concentrer sur les avantages de l’allaitement maternel tout au long de la vie pour la mère et le nourrisson. La recherche démontre que l’allaitement maternel est la nutrition optimale et l’aliment vital parfait pour les bébés, a déclaré le ministère de la Santé. L’allaitement offre des avantages à la fois nutritionnels et non nutritionnels au nourrisson et à la mère.

Le lait maternel est la base de la nutrition infantile pendant la première année de vie, a déclaré le ministère de la Santé. Il offre également de nombreux avantages à la mère en aidant à protéger contre les cancers du sein et de l’ovaire, le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques et la faiblesse des os plus tard dans la vie. Un autre avantage à mentionner est qu’il aide également la mère à retrouver plus rapidement sa forme d’avant la grossesse.

L’allaitement permet également à la mère et au bébé de se rapprocher physiquement et émotionnellement. Ainsi, pendant qu’un enfant se nourrit, le lien entre la mère et le bébé peut se renforcer. Pendant tout ce temps, les mères aideront à protéger leurs bébés contre les conditions médicales légères à graves, telles que les otites, les problèmes gastro-intestinaux, les cancers infantiles et de nombreuses autres conditions.

Selon le PAA, l’allaitement maternel est également associé à une réduction du syndrome de mort subite du nourrisson. Il y a une « courbe d’apprentissage » pour la mère et le bébé lorsqu’ils initient l’allaitement. Il s’agit d’une occasion clé pour les amis et la famille de fournir un soutien à la nouvelle maman. Un soutien professionnel et une formation d’experts sont disponibles si nécessaire.

Le département de la santé encourage la pratique de l’ABC de l’allaitement.

Savoir quand un bébé montre des signes de besoin de se nourrir et réagir à ces signaux.

Soyez patient et laissez un bébé guider le voyage dans les premiers jours de l’allaitement. Contrairement à l’alimentation au lait maternisé, qui est généralement plus programmée, l’allaitement est dicté par la demande du bébé.

Confort. Plus la maman est à l’aise et détendue, plus les tétées seront agréables.

Pour plus d’informations sur l’allaitement, contactez le département de la santé du comté de La Salle au 815-433-3366.