Le département de la santé du comté de La Salle distribue des kits de test de radon gratuits – Shaw Local

Le département de la santé du comté de La Salle encourage les résidents à tester le niveau de radon dans leur maison.

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans la plupart des sols. Lorsque le radon traverse le sol, il peut facilement traverser de petits espaces dans une fondation et pénétrer dans un bâtiment, où il est piégé et s’accumule dans l’air.

Le département de la santé du comté de La Salle, grâce à une subvention de l’IEMA, met gratuitement à la disposition des résidents du comté de La Salle des kits de test de radon. Les kits de test peuvent être récupérés au service de santé pendant les heures normales d’ouverture de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au 717 E. Etna Road, Ottawa. Un membre du personnel aidera avec les instructions d’utilisation du kit de test, ainsi que fournira des informations concernant le radon, la mesure du radon et l’atténuation du radon. De plus, si les résultats d’un test de radon montrent un niveau élevé de radon dans votre maison, le service de santé peut fournir une liste de professionnels agréés de mesure du radon et de professionnels agréés de l’atténuation du radon pour un suivi.

Le radon n’a ni goût, ni odeur, ni couleur. Les tests sont le seul moyen de savoir s’il y a un niveau dangereux de radon dans votre maison. Le meilleur moment pour tester le radon est par temps froid lorsque les fenêtres et les portes sont fermées.

La plupart des expositions au radon se produisent à la maison. Lorsque les gens respirent du radon, il endommage les poumons, ce qui peut causer le cancer du poumon. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après la cigarette. Le radon peut être trouvé dans tout l’Illinois et les niveaux peuvent varier d’une maison à l’autre, même dans le même quartier. On estime que plus de 1 100 personnes dans l’Illinois développent chaque année un cancer du poumon lié au radon selon l’Illinois Emergency Management Agency.

L’EPA a établi le niveau d’action du radon à 4 picocuries par litre d’air. À ce niveau ou au-dessus, il est recommandé de prendre des mesures correctives pour réduire les niveaux de radon à l’intérieur. L’atténuation du radon est le seul moyen efficace de réduire les niveaux et de diminuer le risque de cancer du poumon. Le système de réduction du radon le plus courant implique l’installation d’un tuyau d’évent et d’un ventilateur, qui aspirent l’air du dessous d’un bâtiment et le déplacent vers l’extérieur. Le coût d’un système varie en fonction de la méthode de réduction choisie et de la taille du bâtiment. Le radon est une menace pour la santé évitable grâce à des tests et à des mesures d’atténuation.

Selon l’IEMA, environ une maison sur deux testée dans l’Illinois (45 % des maisons) a un niveau de radon égal ou supérieur au niveau d’action de l’EPA de 4 pCi/L. De plus, la concentration moyenne de radon dans l’air intérieur de l’Illinois est de 5,1 pCi/L.

“Le test de détection du radon est simple et peu coûteux, et c’est le seul moyen de savoir si votre famille est à risque”, a déclaré Jennie Osborn, directrice de la santé environnementale au département de la santé du comté de La Salle. « Les tests prennent 3 à 7 jours. Les tests doivent être effectués au niveau le plus bas de la maison qui est fréquemment occupé. Les tests ne doivent pas être effectués dans les cuisines, les salles de bains, les buanderies ou les buanderies. Un test à court terme est très facile à utiliser et il est préférable de le faire pendant les mois d’hiver, lorsque les fenêtres et les portes sont généralement fermées. »

En 2022, le département de la santé du comté de La Salle a distribué 227 kits de test. Cent trente-huit de ces kits de test ont été soumis pour analyse, pour un taux d’utilisation de 60 %. Cent quinze ont produit des résultats valides, 53 ayant un résultat supérieur à 4,0 pCi/L. Le résultat moyen des kits analysés en 2022 est de 10,2 pCi/L.

Appelez le département de la santé du comté de La Salle au 815-433-3366, pour plus d’informations sur les kits de test de radon.