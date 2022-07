Le département de la santé du comté de La Salle demande aux parents de se tenir au courant des vaccinations – Shaw Local

Le mois d’août est le Mois national de la sensibilisation à la vaccination.

Cette célébration annuelle met en lumière les efforts du département de la santé du comté de La Salle pour protéger les patients de tous âges contre les maladies évitables par la vaccination grâce à une vaccination à temps.

Se faire vacciner selon le calendrier de vaccination recommandé est l’une des choses les plus importantes qu’un parent puisse faire pour protéger la santé de son enfant. Qu’il s’agisse d’un bébé entrant dans une garderie, d’un tout-petit se rendant à l’école maternelle, d’élèves du primaire au secondaire ou même d’étudiants de première année, les parents doivent vérifier les carnets de vaccination de leur enfant. Les vaccins aident à prévenir des maladies graves, telles que la rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche (coqueluche), ainsi que quelques autres.

Connie Brooks, directrice de la santé personnelle du comté de La Salle, « encourage fortement les parents à planifier le rendez-vous de leur enfant dès que possible et à éviter d’attendre la dernière minute. Cela permet de garantir que les élèves entreront à l’école en respectant les exigences et ne risquent pas d’être exclus pour non-conformité.

Le Service de santé du comté de La Salle est situé au 717, chemin Etna, à Ottawa. Appelez pour un rendez-vous au 815-433-3366 et apportez le carnet de vaccination de votre enfant avec vous le jour du rendez-vous. Le département de la santé peut facturer la plupart des assurances privées, Medicaid, le programme d’assurance maladie pour enfants et participer au programme Vaccins for Children.

Pour obtenir des informations sur la vaccination ou des rendez-vous, appelez le service de santé du comté de La Salle ou consultez votre fournisseur de soins de santé local. Pour plus d’informations sur d’autres questions de santé publique, rendez-vous sur www.lasallecountyil.gov.