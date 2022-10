Le département de la santé du comté de Grundy informe de l’enquête sur l’éclosion de listeria – Shaw Local

La Food and Drug Administration des États-Unis, en collaboration avec les Centers for Disease Control et des partenaires étatiques et locaux, enquête sur une épidémie multi-états d’infections à Listeria monocytogenes liées aux produits de fromage à pâte molle Brie et Camembert fabriqués par Old Europe Cheese, Inc. de Benton Harbor, MI, et vendu chez les détaillants sous plusieurs labels et marques, y compris Reny Picot.

Sur la base des informations épidémiologiques fournies par le CDC, sur les cinq patients pour lesquels des informations sont disponibles, quatre (80%) déclarent avoir mangé du brie ou du camembert avant leur maladie. La FDA, avec l’aide du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan, a lancé une inspection dans les installations de Old Europe Cheese, Inc. au Michigan, qui comprenait la collecte et l’analyse d’échantillons. L’analyse des échantillons environnementaux prélevés à l’installation a révélé la présence de Listeria monocytogenes.

Old Europe Cheese, Inc. a volontairement rappelé plusieurs marques de fromages Brie et Camembert produits dans son usine du Michigan en réponse aux conclusions de l’enquête. La société a également interrompu la production et la distribution de ses produits Brie et Camembert à partir de l’usine du Michigan et travaille avec la FDA sur des mesures correctives. L’enquête de la FDA est en cours pour déterminer si d’autres produits sont potentiellement contaminés.

Les consommateurs, les restaurants et les détaillants ne doivent pas manger, vendre ou servir les produits rappelés et doivent les jeter. Cela inclut les dates de péremption allant du 28 septembre 2022 au 14 décembre 2022 de toutes les saveurs et quantités. Une liste complète de produits et magasins rappelés qui ont potentiellement vendu ces produits est disponible ci-dessous et sur le rappeler.

Les détaillants peuvent avoir reconditionné des articles en vrac de Fromage de la Vieille Europe dans des contenants plus petits et vendu ce produit reconditionné aux consommateurs. Ce produit reconditionné peut ne pas porter l’étiquetage d’origine et les informations sur le produit. Si vous ne savez pas d’où vient votre brie ou votre camembert, demandez à votre détaillant ou jetez-le.

Listeria est plus susceptible de rendre malades les femmes enceintes et leurs nouveau-nés, les adultes de 65 ans ou plus et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. D’autres personnes peuvent être infectées par Listeria, mais elles tombent rarement gravement malades.

Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous présentez ces symptômes après avoir consommé des produits de brie et de camembert de marque Old Europe Cheese Inc. ou Reny Picot :

Les femmes enceintes ne ressentent généralement que de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires. Cependant, une infection à Listeria pendant la grossesse peut entraîner une fausse couche, une mortinaissance, un accouchement prématuré ou une infection potentiellement mortelle du nouveau-né.

Les personnes qui ne sont pas enceintes peuvent avoir des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d’équilibre et des convulsions, en plus de la fièvre et des douleurs musculaires.

Suivre Conseils de manipulation et de nettoyage en toute sécurité de la FDA et faire preuve d’une vigilance accrue lors du nettoyage et de la désinfection de toutes les surfaces et de tous les contenants qui pourraient avoir été en contact avec ces produits afin de réduire le risque de contamination croisée, y compris les détaillants qui ont reconditionné le fromage rappelé en vrac. Listeria peut survivre à des températures réfrigérées et peut facilement se propager à d’autres aliments et surfaces.