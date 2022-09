DeKALB – Les rendez-vous avec le département de la santé du comté de DeKalb pour le nouveau rappel bivalent Pfizer COVID-19 sont déjà complets pour la semaine, selon le département. Le nouveau booster de Moderna n’est pas encore disponible dans le département.

Alors que le département de la santé est hors de rendez-vous disponibles cette semaine, il y a plus de rendez-vous disponibles tout au long du mois. Cependant, il existe d’autres options dans toute la communauté.

«Contrairement au début de Covid, où le service de santé publique était le principal fournisseur de vaccins contre le covid, il est maintenant proposé dans de nombreux endroits de la communauté. La plupart des pharmacies proposent le nouveau rappel », a déclaré Lisa Gonzalez, administratrice de la santé publique.

La différence entre ce rappel et le vaccin et le rappel d’origine est la façon dont il cible des variantes spécifiques du virus. Le premier vaccin protégeait contre la première souche de COVID-19. Cette souche, qui a déclenché la pandémie, a été envahie par de nombreuses autres variantes. La plus récente est la famille de variantes omicron.

“Le vaccin monovalent à ARNm COVID-19 contenait la recette génétique de la protéine de pointe pour la souche d’origine isolée, donc celle d’origine qu’ils ont identifiée dès le début”, a déclaré Gonzalez. «Ainsi, le nouveau vaccin bivalent, proposé à la fois par Pfizer et Moderna, contient en fait la recette de deux versions de cette protéine de pointe. Donc, la souche originale plus les protéines de pointe de la sous-variante omicron.

Le nouveau booster Pfizer est autorisé pour toute personne de 12 ans ou plus. Le département de la santé du comté de Dekalb n’offre plus le rappel d’origine.

“Nous pensons qu’il est important, surtout à l’approche de l’automne, que ceux qui sont éligibles pour le rappel aillent de l’avant et obtiennent le rappel”, a déclaré Gonzalez.