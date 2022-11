Le département de la santé d’Ogle met en garde contre l’augmentation du virus gastro-intestinal – Shaw Local

OREGON – Le département de la santé du comté d’Ogle avertit les résidents de la région d’une augmentation des épidémies de maladies gastro-intestinales (GI) et encourage les gens à prendre des mesures pour empêcher la propagation du virus.

« Les maladies gastro-intestinales peuvent être très contagieuses, se propager rapidement d’une personne à l’autre et ne peuvent pas être traitées avec des antibiotiques. Les symptômes des maladies gastro-intestinales comprennent la diarrhée, les vomissements, les nausées et les douleurs à l’estomac qui durent généralement entre 24 heures et 48 heures. Toute personne atteinte d’une maladie gastro-intestinale doit rester à la maison lorsqu’elle est malade et pendant 24 heures après avoir eu des vomissements ou de la diarrhée », a déclaré le département de la santé sur les réseaux sociaux lundi après-midi.

Les responsables de la santé ont déclaré que “de bonnes pratiques d’hygiène sont importantes pour tout le monde afin de prévenir la propagation de la maladie” et ont recommandé aux personnes de prendre les mesures suivantes recommandées par les Centers for Disease Control (CDC) et le Département de la santé publique de l’Illinois (IDPH) pour aider à la prévention et propagation des virus gastro-intestinaux :

• Lavez-vous fréquemment les mains, surtout après être allé aux toilettes ou avoir changé des couches, avant de manger et de préparer des aliments ou avant de prendre ou de donner des médicaments à quelqu’un.

• L’utilisation de désinfectants pour les mains en plus du lavage des mains peut être bénéfique, mais l’utilisation de désinfectants pour les mains ne doit pas remplacer le lavage des mains. Le lavage des mains à l’eau et au savon est toujours préférable aux désinfectants pour les mains.

Pour vous assurer que les aliments sont à l’abri des virus, nettoyez et désinfectez régulièrement les ustensiles de cuisine, les comptoirs et les surfaces avant de préparer les aliments. Les étapes supplémentaires pour réduire la propagation comprennent:

• Rincez les fruits et les légumes avant de les manger.

• Faites bien cuire les huîtres et autres coquillages avant de les manger.

• Évitez de préparer de la nourriture pour les autres lorsque vous êtes malade et pendant au moins deux jours après la fin des symptômes.

“Si vous vous occupez d’une personne atteinte d’une maladie gastro-intestinale, nettoyez et désinfectez toujours soigneusement une zone immédiatement après un épisode de vomissements ou de diarrhée. Portez des gants en caoutchouc ou jetables et essuyez toute la zone avec des serviettes en papier. Utilisez un nettoyant ménager à base d’eau de Javel pour désinfecter la zone. Si vous utilisez de l’eau de javel domestique liquide pour désinfecter, utilisez une solution d’eau de Javel et d’eau. Laissez le désinfectant à l’eau de Javel sur la zone affectée pendant au moins cinq minutes, puis nettoyez à nouveau toute la zone avec du savon et de l’eau chaude. Terminez en nettoyant tout linge sale, en sortant les poubelles et en vous lavant les mains », ont déclaré les responsables de la santé.

Lundi, le district scolaire de l’Oregon a publié ceci sur les réseaux sociaux : « Parents/familles d’élèves de l’Oregon Junior/Senior High School ; Veuillez noter que nous avons une journée complète d’école demain (mardi 22 novembre). Les élèves participeront aux cours comme d’habitude. Certains étudiants ont été renvoyés chez eux pour cause de maladie aujourd’hui, mais nous ne connaissons pas le niveau de maladie des étudiants ou du personnel qui se produit à l’OES. Nous avons hâte de voir tous les étudiants (en bonne santé) demain. Ensuite, nous souhaitons à tous une bonne pause de Thanksgiving (mercredi-dimanche). »

Cette information faisait suite à un message du surintendant de l’Oregon, Tom Mahoney :

«Nous voulions vous contacter au sujet de la maladie qui sévit dans nos bâtiments. Vendredi, nous avons eu 35 élèves qui ont été renvoyés chez eux avec ce qui semble être une grippe intestinale de l’élémentaire. Nous avons contacté le département de la santé vendredi, et ils ont partagé que les écoles du comté étaient confrontées à des problèmes similaires. Il semble que la maladie soit un norovirus (grippe intestinale) qui est très contagieuse. Ce bogue a également touché notre personnel, ce qui a entraîné une pénurie de personnel.

«Alors que nous désinfectons régulièrement nos bâtiments à l’aide de nos machines Clorox360, notre personnel de garde est venu ce week-end et a désinfecté le bâtiment. Je m’excuse de ne pas avoir communiqué avec vous plus tôt, sachez que nous faisons tout notre possible pour garder vos élèves en bonne santé. Si vous avez des questions, veuillez me contacter à tmahoney@ocusd.net.

Les résidents peuvent contacter le département de la santé du comté d’Ogle pour toute question ou préoccupation supplémentaire au 815-562-6976.