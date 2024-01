Le département de la santé de l’Oklahoma confirme le décès d’un enfant dû à la grippe

Le département de la santé de l’Oklahoma confirme le premier décès d’un enfant dû à la grippe cette saison Un communiqué de presse indique que le décès s’est produit dans le sud-est de l’Oklahoma et que l’enfant avait moins de 5 ans. Mise à jour : 14h37 CST le 30 janvier 2024

RÉCUPÉRATION CE WEEK-END. J’en parlerai ici dans quelques minutes. JONATHAN MERCI. SE DÉVELOPPANT CE MATIN, LES ÉQUIPES SE TERMINENT SUR LES LIEUX D’UN INCENDIE COMMERCIAL. Ils sont dehors depuis plus de quatre heures. Nos caméras sont sur cette scène près de I, 35 sud-est, 62e depuis cinq. Et vous pouvez voir les flammes qui sortaient de ce bâtiment plus tôt. COCO SHELBY MONTGOMERY LÀ-BAS EN DIRECT POUR NOUS MAINTENANT AVEC LE DERNIER REGARD SUR LA SCÈNE. SHELBY. BONJOUR. LES ÉQUIPES DE POMPIERS. Je viens de quitter la scène il y a environ deux minutes. CEPENDANT, NOUS AVONS TOUJOURS DES ENQUÊTEURS ICI DANS UNE UNITÉ MOORE AUSSI. Mais regardez les dégâts causés par cet incendie. Donc, ici, c’était un bâtiment qui appartenait à un parking. Comme vous pouvez le constater, des dégâts importants dus à cet incendie. Et comme vous l’avez mentionné, ça a commencé juste avant cinq heures ce matin. ALORS, REGARDEZ LA VIDÉO. Quand nous sommes arrivés peu après le début de l’incendie, quand les équipes étaient là, ils ont dit que le toit s’est effondré sur ce bâtiment, qui, encore une fois, est un garage pour l’atelier automobile. PLUSIEURS VOITURES ET UN BATEAU ONT ÉTÉ DÉTRUITS DANS L’INCENDIE. Et voici ce que disent les pompiers à leur arrivée. Nous avions ici une structure commerciale bien impliquée. L’ACCÈS ÉTAIT UN PROBLÈME. NOUS AVONS UNE SEULE VOIE D’ENTRÉE ET NOUS AVONS DONC UN ENDROIT STRATÉGIQUE. Notre appareil, euh, à notre arrivée, nous avons eu des explosions. NOUS AVONS donc lancé une opération défensive, que nous avons maintenue car la structure s’est effondrée. Apparemment, c’est une sorte d’atelier de carrosserie ou quelque chose du genre. Euh, on nous a dit qu’il contenait environ 300 gallons de carburant diesel. À cause de tout cela, les équipes de pompiers diesel ont dû utiliser certaines techniques défensives pour y entrer. Et comme vous l’avez mentionné, il n’y a qu’une seule entrée et qu’une seule sortie. Il leur était donc également difficile d’accéder à certaines bouches d’incendie. ILS DOIVENT ÉTENDRE CES CONDUITES D’EAU TOUT LE CHEMIN JUSQU’AU QUARTIER DERRIÈRE CECI, AINSI QUE À TRAVERS LA ROUTE DE SERVICE JUSTE ICI SUR LA I 35. MAIS À REGARDER QUE TOUS CES DOMMAGES L’INCENDIE A DÉTRUIT CE BÂTIMENT, LES OFFICIELS DITENT QUE C’EST PRESQUE UNE PERTE TOTALE. Mais pour le moment, nous savons qu’il n’y a eu aucun blessé, personne n’était à l’intérieur. Donc, plusieurs voitures à l’intérieur ont également été endommagées, rapportant vivre dans le sud-est de la ville d’OKLAHOMA. SHELBY MONTGOMERY KOCO CINQ NOUVELLES SHELBY. MERCI. ET C’EST UNE BONNE NOUVELLE, PERSONNE N’A ÉTÉ BLESSÉ. Nous allons également développer ce matin une autre tentative ratée de réduction des impôts en OKLAHOMA. LES SÉNATEURS D’ÉTAT RENTENT À LA CHEMISE PENDANT QUE LA CHAMBRE PRÉVOIT DE SE RÉUNIR AUJOURD’HUI ET DEMAIN. GREG TRAITEMENT PRO TEM DU SÉNAT A EXPRIMÉ AUCUNE MESURE NE SERA PRISE. Il dit qu’il préférerait que les législateurs adoptent des réductions d’impôts pendant la session ordinaire pour identifier quel genre de réductions d’impôts fonctionnent. MAIS NOUS VOULONS NOUS ASSURER QUE NOUS AVONS UNE COMPRÉHENSION RÉALISTE DES CHIFFRES ACTUELS. ALORS QUE LES LÉGISLATEURS DE LA CHAMBRE SERONT BRÈVEMENT AU CAPITOLE AUJOURD’HUI ET DEMAIN, L’ENSEMBLE LÉGISLATURE NE RETOURDRA PAS JUSQU’À LUNDI PROCHAIN ​​POUR LE DÉBUT DE LA SESSION ORDINAIRE. UN LÉGISLATEUR D’ÉTAT CHERCHANT À CHANGER LA DATE DES ÉLECTIONS AU CONSEIL SCOLAIRE, LE PROJET DE LOI 3563, PLACERAIT LES MEMBRES DU CONSEIL SCOLAIRE SUR LE MÊME CYCLE QUE LES ÉLECTIONS À LA CHAMBRE ET AU SÉNAT. IL PLACERAIT ÉGALEMENT LES MANDATS DE TROIS ANS À DEUX ANS ET LES MANDATS DE CINQ ANS À QUATRE ANS. DANS UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE, LE REPRÉSENTANT CHRIS BANNING A DIT EN PARTIE, CITATION, QUE L’OBJECTIF ICI EST DE CONSOLIDER LES ÉLECTIONS POUR ÉCONOMISER L’ARGENT DES CONTRIBUABLES ET AUGMENTER LA PARTICIPATION ÉLECTORALE. LE PROJET DE LOI SERA ÉLIGIBLE POUR EXAMEN LORS DE LA PROCHAINE SESSION LÉGISLATIVE. CELA COMMENCE À COMMENCER LE 5 FÉVRIER. LES RÉSIDENTS D’EDMOND SONT À SEULEMENT DEUX SEMAINES DE VOTE SUR UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS QUI POURRAIT AVOIR DE GRANDS IMPACTS SUR LE DISTRICT SCOLAIRE D’EDMOND, ET CELA POURRAIT AJOUTER PLUSIEURS NOUVELLES ÉCOLES ET INSTALLATIONS. AUDREY GOODSON DE KOCO A LES NOUVEAUX DÉTAILS DU SUPERINTENDEN EDMOND SUR CE QUI SERA SUR CE BULLETIN DE VOTE. KYLIE ET ​​AL ALEJANDRA. BONJOUR. Ce vote aura lieu dans deux semaines aujourd’hui. MAINTENANT, SI LE LIEN EST PASSÉ, LES ÉCOLES PUBLIQUES D’EDMOND POURRAIENT VOIR UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE, UNE NOUVELLE ÉCOLE INTERMÉDIAIRE ET UNE NOUVELLE ACADÉMIE DE PREMIÈRE ANNÉE. LE PRIX TOTAL SERA DE 147 MILLIONS, MAIS LE SURINTENDANT DES ÉCOLES PUBLIQUES D’EDMOND DIT QUE CETTE OBLIGATION APPORTERA DES AMÉLIORATIONS BEAUCOUP NÉCESSAIRES. LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE ET COLLÈGE SERAIT AU COIN SUD-EST D’AIR DEPOT ET DE COVELL. LE LIEN COMPRENDRA ÉGALEMENT UNE NOUVELLE ACADÉMIE DE PREMIÈRE ANNÉE AU LYCÉE DE SANTA FE. Pour aider ceux qui font la transition du collège au lycée, ce que possèdent déjà EDMOND MEMORIAL et EDMOND NORTH. Nous savons qu’il y a une croissance continue là-bas et nous sommes vraiment ravis de pouvoir soulager certaines de nos écoles primaires et collèges bondés de ce côté de la ville, une académie de transition pour les élèves ayant des besoins spéciaux. AUSSI, L’UN DES POINTS FORTS DE LA LIAISON. CETTE INSTALLATION EST POUR LES ÉTUDIANTS À BESOINS SPÉCIAUX QUI ONT TERMINÉ LES CRÉDITS D’ÉCOLE SECONDAIRE. MAIS RESTEZ DANS LE DISTRICT JUSQU’À 22 ANS, LE DISTRICT DIT QUE CETTE INSTALLATION SERAIT CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR RÉPONDRE À LEURS BESOINS. CE VOTE AURA LIEU LE 13 FÉVRIER, ET TOUT LE MONDE À EDMOND PEUT VOTER, PAS SEULEMENT CEUX DU DISTRICT SCOLAIRE D’EDMOND. REVENONS À VOUS LES GARS, AUDREY. MERCI. LE PLUS HAUT COP DE L’OKLAHOMA PREND DES MESURES CONTRE L’ADMINISTRATION BIDEN UNE FOIS DE NOUVEAU, CETTE FOIS SUR LE TITRE DIX. L’avortement a dépassé AG GENTNER. DRUMMOND A DÉPOSÉ UNE INJONCTION CONTRE LE PRÉSIDENT ET RÉCLAME QUE L’ADMINISTRATION A REFUSÉ DES MILLIONS DE DOLLARS DE FINANCEMENT POUR PUNIR L’ÉTAT POUR ÊTRE PRO-VIE. DRUMMOND A PRÉCÉDEMMENT POURSUIVI LE DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE LA SANTÉ ET DES SERVICES HUMAINS APRÈS QUE L’AGENCE A SUSPENDU UNE SUBVENTION DE PLANIFICATION FAMILIALE ET LE GOUVERNEUR KEVIN STITT EN SOUTIEN À L’AG ICI, EN DIT, CITATION, LE PRÉSIDENT BIDEN JOUE À DES JEUX POLITIQUES AVEC LES BESOINS EN SOINS DE SANTÉ DE