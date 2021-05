Le département de la justice de Trump a tenté d’utiliser le grand jury pour identifier le critique de Nunes sur Twitter

WASHINGTON – Le ministère de la Justice du président Trump a secrètement obtenu une assignation à comparaître devant un grand jury l’année dernière pour tenter d’identifier la personne derrière un compte Twitter dédié à se moquer du représentant Devin Nunes de Californie, selon un document judiciaire nouvellement non scellé .

Ce qui se passait derrière l’assignation reste trouble. Le dépôt – une motion visant à supprimer l’assignation et à lever l’ordonnance de bâillon que Twitter a déposée en mars – montre que le ministère de la Justice a envoyé une demande à l’entreprise le 24 novembre pour fournir des informations d’identification sur l’utilisateur. @NunesAlt .

Twitter semble s’être immédiatement méfié de la légitimité de la demande. L’utilisateur de ce compte, selon le dossier, «semble être engagé dans une activité claire du Premier Amendement, discutant des positions sur les événements actuels, les politiques gouvernementales et un élu en particulier – le membre du Congrès Nunes.»

Le dossier a fourni des exemples de certains des tweets du compte, comme une photographie de M. Nunes avec un texte superposé sur son visage: «Croyez aux théories du complot. Même s’il n’y a aucune preuve.

En tant que président de la commission du renseignement de la Chambre jusqu’à ce que les démocrates prennent le contrôle de la chambre après les élections de mi-mandat de 2018, M. Nunes a utilisé sa position pour avancer des affirmations qui soutenaient l’affirmation de M. Trump selon laquelle l’enquête sur la Russie était un complot «d’État profond» contre lui. .

Le dossier de Twitter a également noté que M. Nunes et son avocat avaient déposé séparément une série de poursuites dans le but de démasquer les utilisateurs de médias sociaux pseudonymes qui l’avaient critiqué, y compris un compte qui prétendait être le vache du membre du Congrès et le compte @NunesAlt.