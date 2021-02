Le mémoire lui-même n’était pas immédiatement disponible. Les dépôts devant les tribunaux britanniques, contrairement aux États-Unis, ne sont pas publics par défaut. Marc Raimondi, un porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré que le gouvernement américain n’était pas autorisé à le distribuer, mais a confirmé son dépôt.

«Nous continuons de demander l’extradition», a-t-il déclaré.

L’affaire contre M. Assange est complexe et ne porte pas sur la question de savoir s’il est journaliste, mais plutôt sur la question de savoir si les activités journalistiques de sollicitation et de publication d’informations classifiées peuvent être traitées comme un crime aux États-Unis. Les accusations portent sur sa publication en 2010 de fichiers diplomatiques et militaires divulgués par Chelsea Manning, et non sur sa publication ultérieure d’e-mails du Parti démocrate piratés par la Russie lors des élections de 2016.

Les procureurs l’ont accusé séparément d’avoir participé à un complot de piratage, qui n’est pas une activité journalistique. La question immédiate en jeu dans l’affaire d’extradition, cependant, n’est ni l’un ni l’autre, mais plutôt la question de savoir si les conditions de détention aux États-Unis sont inhumaines.

En janvier, une juge britannique, Vanessa Baraitser du Westminster Magistrates ‘Court, a refusé l’extradition de M. Assange – invoquant les conditions difficiles pour les prisonniers liés à la sécurité dans les prisons américaines et le risque que M. Assange soit conduit au suicide s’il était détenu sous leur responsabilité. . Elle a estimé que «l’état mental de M. Assange est tel qu’il serait oppressant de l’extrader vers les États-Unis».

Dans son nouveau mémoire, le ministère de la Justice devait défendre la manière dont le Bureau fédéral des prisons traite les détenus de sécurité et faire valoir que ces conditions n’étaient pas une raison légitime pour le proche allié américain de bloquer une demande d’extradition par ailleurs valable.