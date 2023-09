Le département de Gillian Keegan « a donné 1 million de livres sterling à une entreprise liée à son mari »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a « de sérieuses questions à répondre », a déclaré le parti travailliste après avoir appris qu’une entreprise liée à son mari avait obtenu un contrat d’un million de livres sterling provenant d’un fonds de reconstruction d’écoles.

Le mari du ministre, Michael Keegan, déclare sur sa page de réseaux sociaux LinkedIn qu’il est directeur non exécutif de la société de technologie Centerprise.

L’entreprise était l’un des six fournisseurs ayant remporté des contrats informatiques plus tôt cette année pour remplacer l’infrastructure des serveurs dans les écoles – avec l’argent provenant du fonds du programme de reconstruction des écoles, selon le Daily Mirror.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré qu’aucun ministre n’était impliqué dans le processus d’attribution de ces contrats – mais la secrétaire fantôme à l’éducation du Labour, Bridget Phillipson, a affirmé qu’il pourrait s’agir d’un conflit d’intérêts.

« Cela semble être un conflit d’intérêts flagrant et des sourcils seront haussés car les Keegan semblent avoir gagné grâce à un budget en diminution pour la reconstruction des écoles », a-t-elle déclaré.

La dernière série de financement du programme de reconstruction des écoles (SRP) a permis à Centerprise de remporter un contrat pour « déployer des serveurs, y compris la migration des données et des systèmes ». Centerprise est l’un des six fournisseurs ayant remporté des contrats plus tôt cette année pour remplacer l’infrastructure des serveurs.

On pense que M. Keegan a siégé au conseil d’administration de Centerprise en tant que directeur non exécutif depuis 2018. Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. et Mme Keegan.

Le directeur du marketing et de la gestion des opportunités de l’entreprise, Mike Thomas, a déclaré au Miroir: « Nous et le Cabinet Office sommes conscients de tout conflit d’intérêts potentiel et des mesures ont été mises en place pour garantir que son rôle consultatif non exécutif au sein du conseil d’administration n’entre pas en conflit avec nos activités quotidiennes. »

Gillian Keegan sous pression face à la crise du Raac dans les écoles (Fil PA)

Une porte-parole du DfE a déclaré : « Les ministres n’ont pas été impliqués dans le processus de passation de marchés pour ces contrats, qui ont été attribués conformément aux procédures commerciales gouvernementales en vigueur. »

Cela survient alors que Mme Keegan subit la pression de ses derniers commentaires sur les écoles et la crise du béton qui s’effondre – demandant à ceux qui n’ont pas encore répondu aux questionnaires sur Raac de « se lever ».

Mais Geoff Barton, président de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que certains directeurs d’école qui avaient téléphoné à la hotline du DfE pour faire face à la crise du béton en ruine ont été mis en communication avec une « hotline d’apprentissage ».

Le dirigeant syndical a également déclaré qu’un responsable avait renvoyé le questionnaire recherché à trois reprises – malgré la demande de Mme Keegan pour que les écoles « se déchaînent ».

Un haut conservateur, un ancien ministre, a déclaré L’indépendant que Mme Keegan était coupable de « dérapages d’amateur » lorsqu’elle s’adressait aux médias – et a averti que son emploi était « en danger » si le gouvernement ne parvenait pas à maîtriser la crise du Raac.

Un autre ancien ministre a déclaré que la crise avait été « terriblement gérée » par Mme Keegan et son ministre des écoles, Nick Gibb. Ils ont déclaré que Raac était « un problème de longue date qui devrait être traité au niveau local – ils l’ont transformé en une crise nationale ».

L’ASCL et d’autres syndicats ont attaqué le gouvernement pour avoir supprimé le programme Building Schools for the Future (BSF) du dernier gouvernement travailliste.

Au moins 13 des écoles dont le béton s’effritait ont vu leur financement pour la reconstruction supprimé par le gouvernement conservateur en 2010, a-t-on appris.

M. Barton a déclaré que la réparation prendrait 440 ans dans le cadre du plan de M. Sunak visant à reconstruire 50 écoles par an – notant que le projet aurait été terminé à ce jour s’il avait été lancé à l’époque de l’Armada espagnole.

L’indépendant a contacté Centerprise pour des commentaires supplémentaires.