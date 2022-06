Le département américain de la justice nomme un panel pour examiner la réponse de la police des tirs dans une école du Texas

Le ministère américain de la Justice a nommé une équipe de neuf personnes, dont un responsable du FBI et d’anciens chefs de police, pour aider à l’examen de la réponse des forces de l’ordre à la fusillade dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts et deux enseignants.

Le procureur général américain Merrick Garland a annoncé l’équipe lors d’une réunion dans son bureau à Washington mercredi. L’examen des incidents critiques est dirigé par le Bureau des services de police axés sur la communauté du ministère de la Justice.

L’examen comprendra un examen des politiques, de la formation et de la communication de la police, ainsi que le déploiement d’officiers et de tactiques, a déclaré le ministère de la Justice. Il examinera également qui était aux commandes de l’incident et comment la police s’est préparée à d’éventuels incidents impliquant des tireurs actifs.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré qu’il s’engageait à « avancer aussi rapidement que possible dans l’élaboration du rapport ». Les responsables ont déclaré que l’équipe procéderait à une reconstitution complète de la fusillade; examiner tous les documents pertinents, y compris les politiques, les photos et les vidéos ; effectuer une visite à l’école; et interrogez un éventail de témoins et de familles des victimes, ainsi que des représentants de la police, de l’école et du gouvernement.

« Rien ne peut effacer la douleur infligée aux proches des victimes, aux survivants et à toute la communauté d’Uvalde », a déclaré Garland dans un communiqué. « Mais le ministère de la Justice peut utiliser et utilisera son expertise et son indépendance pour évaluer ce qui s’est passé et fournir des orientations pour aller de l’avant. »

Examen demandé par le maire d’Uvalde

L’examen a été demandé par le maire d’Uvalde. Un tel examen est quelque peu rare, et la plupart des rapports après action qui suivent une fusillade de masse sont généralement compilés par des organismes locaux d’application de la loi ou des groupes extérieurs.

Le ministère de la Justice a mené des examens similaires après que 14 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste à San Bernardino, en Californie, en 2015 et après la fusillade de masse au Pulse Nightclub à Orlando, en Floride, l’attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ de l’histoire des États-Unis, qui a fait 49 morts et 53 blessés en 2016.

REGARDER | La survivante d’Uvalde décrit comment elle est restée en vie :

Un survivant de la fusillade dans une école du Texas donne des preuves graphiques devant le comité Cette vidéo contient du contenu que certains spectateurs pourraient trouver pénible. Miah Cerrillo, une élève de quatrième année qui a survécu à la fusillade de masse à Uvalde, au Texas, a décrit comment elle avait évité le tireur alors qu’il tuait ses camarades de classe.

Le ministère de la Justice a déclaré que les neuf responsables de l’équipe chargée de l’affaire Uvalde avaient été sélectionnés pour leur expertise en matière d’application de la loi, de gestion des urgences, de réponse active des tireurs, de sécurité scolaire et d’autres domaines. L’équipe comprend l’ancien chef du département de police de Sacramento, en Californie, un sous-chef qui a travaillé à Virginia Tech, le shérif du comté d’Orange, en Floride, un chef d’unité du FBI et d’autres responsables.

Les 19 élèves et deux enseignants ont été tués à l’école primaire Robb à Uvalde il y a deux semaines. Les forces de l’ordre et les responsables de l’État ont eu du mal à présenter un calendrier et des détails précis, et ils ont cessé de divulguer des informations sur la réponse de la police.

Le tireur de 18 ans a passé environ 80 minutes à l’intérieur de Robb Elementary, et plus d’une heure s’est écoulée entre le moment où les premiers officiers l’ont suivi dans le bâtiment et le moment où il a été tué, selon un calendrier officiel. Entre-temps, les parents à l’extérieur ont supplié la police de se précipiter et les enfants paniqués ont appelé le 911 de l’intérieur.