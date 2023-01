Le département américain de la justice enquête sur des documents stockés dans l’ancien institut de Biden

Le département américain de la justice enquête sur un certain nombre de documents portant des marques classifiées très sensibles stockés dans l’ancien institut de Joe Biden à Washington DC depuis qu’il était vice-président de l’administration Obama, a reconnu la Maison Blanche dans un communiqué lundi.

Les documents ont été trouvés par les avocats personnels de Biden début novembre lorsqu’ils ont fermé des bureaux au Biden Center for Diplomacy de l’Université de Pennsylvanie, un groupe de réflexion où il était professeur honoraire jusqu’en 2019.

Les avocats personnels de Biden ont envoyé les documents aux Archives nationales, qui ont renvoyé l’affaire au ministère de la Justice en raison de leur nature sensible, certains classés au niveau Top Secret/Sensitive Compartimented Information, a déclaré une source proche du dossier.

Merrick Garland, le procureur général, a depuis chargé l’avocat américain nommé par Trump à Chicago, John Lausch, de superviser l’enquête aux côtés du FBI, a déclaré une deuxième personne. Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter l’enquête en cours.

“La Maison Blanche coopère avec les Archives nationales et le ministère de la Justice concernant la découverte de ce qui semble être des dossiers administratifs d’Obama-Biden, y compris un petit nombre de documents avec des marques classifiées”, a déclaré le bureau de l’avocat de la Maison Blanche dans un communiqué.

« Le jour de cette découverte, le 2 novembre 2022, le bureau du conseil de la Maison Blanche a notifié les Archives nationales. Les Archives ont pris possession des documents le lendemain matin », ajoute le communiqué. “La découverte de ces documents a été faite par les avocats du président.”

La nouvelle enquête intervient alors que le ministère de la Justice enquête sur la rétention non autorisée de documents de sécurité nationale par Donald Trump et l’obstruction à la justice après que le FBI a saisi des centaines de documents marqués classifiés dans son complexe de Mar-a-Lago en août.

Trump a saisi la nouvelle de la découverte, rapportée plus tôt par CBS News, écrivant sur son site Web de médias sociaux Truth Social : « Quand le FBI va-t-il faire une descente dans les nombreuses maisons de Joe Biden, peut-être même la Maison Blanche ? Ces documents n’ont certainement pas été déclassifiés.

La dernière partie du message de l’ancien président semblait établir un parallèle entre les deux affaires, faisant référence à son affirmation contestée selon laquelle les documents de Mar-a-Lago avaient été déclassifiés, bien qu’aucune preuve de ce type n’ait été publiée publiquement et que ses avocats n’aient pas répété cela dans rechercher.

Mais les circonstances des documents de Biden sont également nettement différentes par rapport aux documents saisis à Trump : Biden ne semble pas avoir personnellement et délibérément conservé des documents classifiés et il n’a pas non plus résisté à les rendre au gouvernement.

Trump a été initialement invité par les Archives nationales en 2021 à restituer les documents qu’il jugeait manquants, mais a reporté la demande pendant des mois. Il a ensuite cédé en décembre 2021 et a accepté de restituer 15 boîtes de documents au gouvernement, qui comprenaient un certain nombre de documents classifiés.

La présence de documents hautement sensibles a incité les Archives nationales à saisir le ministère de la Justice, qui a mis au point des preuves que Trump ne s’était pas pleinement conformé à une assignation à comparaître du grand jury de mai exigeant le retour de tout document portant des marques classifiées.

Cela a conduit à la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, l’affidavit du mandat de perquisition indiquant que Trump faisait l’objet d’une enquête pénale pour d’éventuelles violations de la loi sur l’espionnage, qui criminalise la rétention délibérée de matériel de sécurité nationale, et potentiellement la tentative de dissimulation de documents classifiés. .

Mais quelle que soit la force de l’affaire judiciaire, la découverte des documents au centre Biden UPenn changera probablement l’optique politique du ministère de la Justice alors qu’il envisage d’inculper Trump pour mauvaise gestion de documents classifiés.

Le nouveau président républicain du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a déclaré lundi aux journalistes à Capitol Hill qu’il lancerait une enquête sur les documents conservés et si un double standard était appliqué à Biden par rapport à Trump.

“Comme c’est ironique”, a déclaré Comer. «Le président Biden n’a pas tardé à critiquer le président Trump pour avoir classifié des documents. Je me demande si les Archives nationales vont demander au FBI de faire une descente à la Maison Blanche ce soir ?

Lausch, l’avocat américain, est l’un des deux avocats américains nommés par Trump que Garland a conservés après la fin de l’administration précédente, en partie parce qu’à l’époque, il était engagé dans une enquête de corruption très médiatisée sur l’ancien président de la Maison démocrate de l’Illinois, Michael. Madigan, a indiqué la source.