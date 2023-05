Le départ explosif de Phillip Schofield d’ITV le laisse sans aucun travail à la télévision après avoir été lâché par ses agents

PHILLIP Schofield s’est retrouvé sans aucun travail à la télévision après avoir été dramatiquement abandonné par ses agents.

L’animateur de télé, qui a été limogé par This Morning la semaine dernière, a confirmé ce soir qu’il avait « démissionné d’ITV avec effet immédiat ».

Dans un geste choquant, Phillip, 61 ans, a également démissionné des British Soap Awards la semaine prochaine et a été lâché par son agent YMU.

La nouvelle explosive survient alors qu’il admet avoir menti à ses collègues et à sa femme au sujet d’une liaison qu’il a eue avec un collègue plus jeune.

Dans un communiqué, Mary Bekhait, PDG du groupe YMU, l’agence de Schofield, a déclaré : « L’honnêteté et l’intégrité sont des valeurs fondamentales pour l’ensemble des activités de YMU, définissant tout ce que nous faisons.

« La gestion des talents est une relation entièrement basée sur la confiance.

« Cette semaine, nous avons appris de nouvelles informations importantes sur notre client Phillip Schofield.

« Ces faits contredisaient ce que Phillip avait précédemment dit à YMU, ainsi que les conseillers externes que nous avions amenés pour le soutenir. En conséquence, jeudi, nous avons convenu de nous séparer de Phillip, avec effet immédiat.

Les fans se demandent maintenant ce que Phillip fera pour payer les factures.

Avec This Morning, il est connu pour animer des émissions aux heures de grande écoute, notamment Dancing On Ice et The Cube.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles il essaierait de décrocher un emploi avec Channel 5, bien que cela puisse être délicat sans une société de gestion.

Le week-end dernier, il a été rapporté que Phil pourrait se voir proposer un contrat de 1,5 million de livres sterling pour présenter une émission de jour rivale sur Channel 5.

Channel 5 avait précédemment embauché Dan Walker dans le cadre d’un braconnage très médiatisé de la BBC dans le cadre d’un accord pour présenter des programmes d’information et d’actualité.

Mais un fan a tweeté : « Ne pensez pas que nous reverrons le vieux Schof à la télévision… »

