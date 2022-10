Le départ dramatique de Liz Truss alimente les demandes d’élections générales anticipées

La démission dramatique de Liz Truss en tant que Premier ministre a déclenché un flot de demandes pour des élections générales immédiates, avec L’indépendantLa pétition de dépasse 200 000 signatures quelques heures après son annonce.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a lancé les appels à un sondage maintenant, déclarant: “Le public britannique mérite d’avoir son mot à dire sur l’avenir du pays.”

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a lancé un appel aux députés conservateurs pour qu’ils « fassent leur devoir patriotique, donnent la priorité au pays et donnent la parole au peuple ».

Et le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré: «Les intérêts du parti conservateur ne devraient concerner personne pour le moment.

“Une élection générale est désormais un impératif démocratique.”

L’indépendant a commencé une campagne pour des élections générales anticipées plus tôt cette semaine, car il est devenu évident que Mme Truss ne pouvait plus conserver la confiance de son parti et avait perdu la confiance du grand public, telle que mesurée dans les sondages d’opinion.

Le successeur de Mme Truss pourrait être décidé dès lundi si les 357 députés conservateurs se regroupent derrière un seul candidat.

S’ils sont partagés entre deux prétendants, la décision finale reviendra aux quelque 170 000 membres du Parti conservateur qui ont choisi Mme Truss comme chef en septembre, le vainqueur étant annoncé le vendredi 28 octobre.

Si un seul candidat obtient les nominations de 100 députés conservateurs ou plus, il deviendra Premier ministre sans qu’un seul vote ne soit exprimé.

À aucun moment, les quelque 47 millions d’électeurs du Royaume-Uni n’auront leur mot à dire dans le choix de leur Premier ministre.

Le vainqueur éventuel deviendra le quatrième Premier ministre successif à être choisi soit par des députés conservateurs – comme l’était Theresa May – soit par des membres du parti, comme Mme Truss et Boris Johnson.

Le nouveau Premier ministre sera le troisième cette année et le troisième depuis que les conservateurs ont obtenu un mandat des électeurs lors des élections de décembre 2019.

Liz Truss a démissionné jeudi (Getty Images)

Mais il pourrait rester au 10 Downing Street jusqu’en janvier 2025 – environ 15 mois – avant de devoir se rendre à la campagne.

Sir Keir a déclaré: «Les conservateurs ne peuvent pas répondre à leur dernière pagaille en claquant encore une fois des doigts et en mélangeant les personnes au sommet sans le consentement du peuple britannique.

« Ils n’ont pas pour mandat de soumettre le pays à une nouvelle expérience ; La Grande-Bretagne n’est pas leur fief personnel pour diriger comme ils le souhaitent.

« Le public britannique mérite d’avoir son mot à dire sur l’avenir du pays.

«Ils doivent avoir la chance de comparer le chaos des conservateurs avec les plans des travaillistes pour régler leur gâchis, faire croître l’économie pour les travailleurs et reconstruire le pays pour un avenir plus juste et plus vert.

« Nous devons avoir une chance de prendre un nouveau départ. Nous avons besoin d’élections générales – maintenant.

Grâce aux changements constitutionnels apportés par M. Johnson, le nouveau Premier ministre aura le pouvoir de déclencher des élections au moment de son choix, à condition que le Parlement soit dissous avant la date limite du 17 décembre 2024 – cinq ans après sa création. formé. La dissolution doit être suivie dans les 25 jours d’une élection.

Si le Premier ministre refuse de convoquer un scrutin anticipé, les députés conservateurs détiendront la clé de la tenue d’une élection en votant aux côtés des partis d’opposition pour la faire avancer.

Mais avec des sondages indiquant un anéantissement pour les conservateurs si une élection avait lieu maintenant, la plupart des députés conservateurs considèrent l’idée comme un anathème.

Cependant, l’ancienne ministre conservatrice Anna Soubry – qui a quitté le parti pour former Change UK – a déclaré : “Le seul moyen d’arrêter le chaos, de restaurer la stabilité et la compétence est un général élection maintenant. La seule personne ayant les compétences pour nous guider à travers la crise économique et restaurer la décence en politique est Keir Starmer. »

« Il est temps que les députés conservateurs fassent leur devoir patriotique, donnent la priorité au pays et donnent la parole au peuple.

Regardez en entier: Liz Truss démissionne de son poste de Premier ministre après seulement 45 jours à Downing Street

La co-dirigeante du Parti vert, Carla Denyer, a déclaré : « Le gouvernement ne peut tout simplement pas gouverner – il est inapte à exercer ses fonctions.

“Nous avons besoin d’élections générales maintenant pour que les gens puissent voter pour les politiques qu’ils veulent voir qui renverseront ce gâchis.”

La militante anti-Brexit Femi Oluwole a déclaré: «En renvoyant Liz Truss et en excluant une élection, les conservateurs annulent les votes des députés conservateurs et des membres conservateurs, et refusent de laisser le public voter non plus. Pensez à quel point il est historiquement dangereux de laisser un dirigeant non élu sortir de ce chaos. Élections générales maintenant.

L’épaisseur de celui-ci l’acteur et comédien Chris Addison a tweeté: “Les élections générales maintenant”. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré: «Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Élection générale maintenant.

Et l’ancien assistant de Tony Blair, Alastair Campbell, a déclaré que la forme du nouveau gouvernement avait déjà été “cousue” entre Rishi Sunak, Jeremy Hunt et Penny Mordaunt.

“Ils n’ont pas le droit de traiter l’ensemble de nos fondements démocratiques comme un jouet pour leur parti misérable, pourri et inutile”, a-t-il déclaré. “Élections générales maintenant.”

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a également fait pression pour une élection, affirmant que “les gens n’accepteront rien de moins”.

Et le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a déclaré: «Il est juste que Liz Truss ait démissionné. Mais, en vérité, tout ce gouvernement conservateur doit partir.

“Le prochain chef conservateur n’aura pas de mandat pour être Premier ministre – nous avons besoin d’élections générales maintenant.”