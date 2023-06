Le lanceur des Blue Jays Chris Bassitt était dominant sur le monticule contre les Mets vendredi, mais il avait des choses beaucoup plus importantes en tête.

Chris Bassitt a eu un vendredi soir mouvementé du point de vue personnel et du baseball.

Du côté du baseball, il affrontait son ancienne équipe, les Mets, et essayait de garder ses Blue Jays sur la voie de la victoire.

Mais le côté personnel des choses était beaucoup plus pressant et plus important.

Pendant que Bassitt le lançait sur le monticule, sa femme était en train d’accoucher.

Le départ dominant de Chris Bassitt contre les Mets était la dernière chose à laquelle il pensait

Message de John Schneider à Chris Bassitt lorsqu’il l’a sorti en 8e : « Allez être papa » La femme de Bassitt, Jessica, n’a pas encore eu leur bébé, a déclaré Schneider, alors le #Geais bleus le démarreur peut encore le faire. – Mitch Bannon (@MitchBannon) 3 juin 2023

Bassitt a remporté la victoire avec 7,2 manches sans but. Il n’a accordé que trois coups sûrs tout en en retirant huit.

Il est difficile de dire comment la naissance imminente de son enfant a affecté la performance de Bassitt, mais c’était un peu un rebond. Ses deux derniers départs ont entraîné des pertes alors que le lanceur a accordé neuf points au cours des deux matchs. La sortie de vendredi était un retour en forme.

Il aurait été facile de se laisser distraire en jouant avec son ancienne équipe, sans parler de savoir ce qui se passait avec sa femme et son enfant. Bassitt a gardé son sang-froid et a livré une performance impressionnante avant de s’envoler pour prendre soin de sa famille.

George Springer a donné à Bassitt un soutien au début de la course avec un coup de circuit en première manche. Puis en neuvième manche, Daulton Varsho a frappé un circuit de deux points pour sceller la victoire 3-0.

Samedi, Toronto a mis Bassitt sur la piste de paternité pendant que lui et sa femme s’occupent de leur deuxième enfant. Cependant, il ne devrait pas rater son prochain départ dans la rotation lorsque les Blue Jays accueilleront les Astros mercredi.

Bassitt a maintenant une fiche de 6-4 cette saison, mais il a remporté un autre type de victoire vendredi soir.