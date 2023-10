Le départ de Wayne Rooney devrait être un signal d’alarme pour DC United

DC United continue d’être une organisation qui tourne en rond. Il n’y a aucun plan que l’organisation ne soit prête à abandonner si une saison tourne mal. Le départ du manager Wayne Rooney n’est que la dernière itération de cette habitude.

Rooney a longtemps eu une aura de sauveur en ce qui concerne le Noir et Rouge. Il a injecté une dose d’adrénaline dans le club lorsqu’il est arrivé en tant que joueur en 2018, menant la DCU à une improbable course aux séries éliminatoires de la Coupe MLS. Quinze mois plus tard, il part pour assumer un rôle de joueur/entraîneur à Derby County. L’impression était alors qu’il avait laissé son travail à Washington DC inachevé et qu’il aurait pu faire davantage pour maintenir l’élan que son arrivée avait apporté. Pourtant, la vision de Rooney comme un sauveur persiste et semble avoir obscurci le jugement collectif du club.

En juillet 2022, Rooney est revenu, cette fois en tant que manager. Dans ce rôle, il a duré à peu près le même temps, même si le court mandat en soi n’était pas une énorme surprise. Il a toujours semblé que Rooney l’utiliserait comme un tremplin vers des choses plus grandes et meilleures, et il a signé un contrat qui n’a duré que jusqu’en décembre dernier. Ce point de vue s’est renforcé lorsque sa famille ne l’a pas suivi jusqu’à la capitale nationale.

Mais même avec cette attente, Rooney repart sans avoir atteint la plupart de ses objectifs. Bien sûr, la DCU a amélioré son total de points de 13 cette saison, ceci après avoir terminé bon dernier de la ligue en 2022. Il s’agit cependant d’un fruit à portée de main de la direction. Alors que la dernière journée de la saison régulière doit encore être jouée par les rivaux de la conférence de DC United, elle finira probablement dans le dernier tiers de la Conférence Est, et passer d’épouvantable à simplement médiocre n’a rien à célébrer dans le monde axé sur la parité. MLS.

Après avoir repris DC United en tant qu’entraîneur-chef en juillet 2022, Wayne Rooney s’est séparé du club après avoir échoué à participer aux séries éliminatoires de la MLS. (Photo de John McDonnell/The Washington Post via Getty Images)

Rooney a reconnu qu’il y avait encore beaucoup à faire et, plus tôt cette année, il semblait vouloir rester. Ce n’était certainement pas la saison la plus facile, avec les allégations de racisme et le départ ultime de l’attaquant Taxi Fountas parmi ses innombrables défis de gestion. Mais finalement, la performance de l’équipe au cours des deux derniers mois, lorsque les Noir et Rouge sont passés en 2-4-4 après la Coupe de la Ligue, a scellé son sort auprès des propriétaires de l’équipe. Peut-être que le vernis du sauveur a finalement disparu ; à tout le moins, il a été reconnu comme non viable.

Le principal point à retenir est donc que pour la quatrième saison consécutive, la DCU terminera hors des séries éliminatoires, et de peur que quiconque ne pense qu’il s’agissait d’un quasi-accident, la seule raison pour laquelle les Noirs et Rouges ont été éliminés après avoir joué leur programme complet de 34 matchs. C’est parce que le système toujours généreux des séries éliminatoires de la MLS a ajouté deux équipes par conférence cette saison, portant le total à neuf sur 15 dans l’Est. Sinon, la DCU aurait été éliminée il y a des semaines.

Le plus révélateur est peut-être le commentaire de Rooney : « J’ai fait tout ce que je pouvais pour amener ce club en séries éliminatoires », a-t-il déclaré. « Il ne s’est rien passé. C’est une question de timing. » Il a également déclaré qu’il avait reçu suffisamment d’argent et de soutien de la part des propriétaires.

Quant à la structure, c’est une autre histoire. DCU embauchera un nouveau directeur général dans les semaines à venir, tandis que Dave Kasper, cadre de longue date, sera transféré à l’étage dans un rôle consultatif. Si cela vous semble familier, c’est parce que ça l’est. En avril 2021, le club a embauché Lucy Rushton comme directrice générale, Kasper étant transféré à l’étage avec le titre de directeur sportif. Au cours de 18 mois tumultueux, le club a licencié un manager, Hernan Losada (que Rushton n’a pas embauché) et a fait appel à Rooney pour prendre la relève avec pour mission de refaire le club. Trois mois après l’arrivée de Rooney, Rushton a été licencié. Maintenant, Rooney est parti aussi. Cette incapacité à s’engager sur une vision cohérente est au cœur des problèmes de la DCU.

Le rôle de directeur général est un rôle que l’organisation a mis du temps à remplir, et l’absence de remplaçant a été pointée comme une raison pour laquelle DCU a sous-performé, mais c’est sans doute un écran de fumée. Il y avait encore des gens qui prenaient encore des décisions au niveau du directeur général, à savoir Kasper et Rooney, ainsi que le directeur technique Stewart Mairs.

Cette fois-ci, le directeur général ne relèvera pas de Kasper, mais du copropriétaire Jason Levien. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration, rien ne garantit que si les choses ne s’améliorent pas dans une saison ou deux, le nouveau directeur général (quel qu’il soit) sera à nouveau écarté.

Cela soulève une question plus large : quel est le plan pour aller de l’avant ? Apparemment, même les propriétaires ne le savent pas.

Rooney : C'est le bon moment pour partir Wayne Rooney parle de son retour au Royaume-Uni après son départ en tant que manager de DC United.

« Nous avons travaillé dur pour discuter avec des directeurs généraux potentiels, et lorsque nous avons quelqu’un en place, une partie de cette discussion tourne autour de : quelle est notre stratégie d’entraînement et quelle est notre stratégie de recrutement de joueurs ? » Levien a déclaré au Washington Post. « Comment allons-nous construire une culture qui nous mènera là où nous voulons aller ? Nous devenons plus intelligents rien qu’en ayant ces discussions, en parlant à différentes personnes qui ont réussi dans ce domaine. »

On pourrait penser que ces sujets auraient été abordés et définis depuis longtemps, surtout pour un club avec une histoire aussi riche que la DCU, avec quatre Coupes MLS à son actif. Le fait qu’ils ne soient examinés qu’en détail maintenant est accablant, mais cela se reflète dans ce qui s’est passé au cours des cinq dernières années.

Il s’agit d’une organisation qui, au début de la saison 2024, aura eu quatre managers différents au cours de cette période. Cela est passé d’une légende du club en la personne de Ben Olsen – qui, soit dit en passant, a relancé le Dynamo de Houston jusqu’à une place en séries éliminatoires – aux manières hyper-pressantes d’Hernan Losada (qui a toujours Montréal en vie dans l’Est) , à Rooney, au prochain. Cela provoque un coup du lapin. S’il existe une notion d’« équité de confiance » en ce qui concerne les décisions prises par les propriétaires, elle est épuisée depuis longtemps.

Quel que soit le directeur général, il devra donner au prochain entraîneur du temps, de la patience et un engagement envers un plan. Si cela se produit, la DCU peut passer de la recherche de sauveurs à la recherche d’une voie durable pour revenir dans l’élite de la ligue.