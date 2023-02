Le départ de Nicola Sturgeon en tant que premier ministre ouvre la porte à la transformation électorale

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Hier soir, le mouvement indépendantiste écossais se tenait à la croisée des chemins, alors que les partis unionistes réfléchissaient à la façon dont la démission soudaine de Nicola Sturgeon pourrait transformer le paysage politique britannique lors des prochaines élections générales.

Mme Sturgeon a choqué Holyrood mercredi après avoir annoncé lors d’une conférence de presse organisée à la hâte qu’elle devait démissionner.

Le chef du SNP a insisté sur le fait que les récents défis politiques, tels que la décision du gouvernement britannique d’arrêter ses réformes de reconnaissance du genre, n’avaient pas influencé la décision.

Le Parti travailliste a réfléchi à l’opportunité que le départ de Mme Sturgeon pourrait le présenter lors des prochaines élections à l’échelle du Royaume-Uni, car les circonscriptions écossaises gagnantes pourraient faire pencher la balance en sa faveur à Westminster.

Le dirigeant travailliste écossais Anas Sarwar a suggéré qu’il y avait maintenant une croyance en Écosse qu’un gouvernement travailliste britannique était possible pour la première fois depuis que le parti a perdu le pouvoir en 2010.

Dans le même temps, il a déclaré qu’il faudrait que le parti réalise des « gains significatifs » en Écosse lors des prochaines élections générales – attendues dans un peu plus de 12 mois – pour que cela se produise.

“Pendant 12 ans, je ne pense pas que les gens en Ecosse aient cru qu’un gouvernement britannique travailliste était possible. Je pense que cela change maintenant. Je pense que les gens croient qu’un gouvernement travailliste britannique est possible », a-t-il déclaré à la BBC.

La mainmise de longue date des travaillistes sur l’Écosse lors des élections de Westminster a pris fin brusquement en 2015 lorsqu’elle a été pratiquement anéantie dans un glissement de terrain du SNP.

La sortie de Mme Sturgeon arrive à un moment fortuit pour le parti travailliste, qui doit tenir sa conférence du parti ce week-end prochain.

Pendant ce temps, les conservateurs écossais n’avaient pas de mots chaleureux pour le premier ministre sortant, le chef du parti Douglas Ross insistant sur le fait que Mme Sturgeon avait “présidé pendant une décennie de division et de décadence en Écosse”.

M. Ross a également démenti les affirmations selon lesquelles le parti travailliste pourrait gagner dans toute l’Écosse lors des prochaines élections générales.

Il a déclaré à Newsnight de la BBC : « Les travaillistes ont actuellement un député dans toute l’Écosse, les conservateurs en ont six. Nous sommes le deuxième plus grand parti à Holyrood, nous sommes le deuxième plus grand parti écossais représenté à Westminster.

“Nous sommes les challengers clairs du SNP dans plusieurs sièges à travers l’Ecosse.”

Les conservateurs de Westminster ont tenté de trouver un ton plus cordial, le Premier ministre Rishi Sunak rendant hommage au “service de longue date” de Mme Sturgeon.

Mais son secrétaire écossais, Alister Jack, a déclaré que sa démission était “une occasion bienvenue pour le gouvernement écossais de changer de cap et d’abandonner son obsession de l’indépendance”.

Le SNP, que Mme Sturgeon dirige depuis huit ans, se réunira prochainement pour discuter d’un calendrier pour l’élection d’un nouveau chef.

Le président du SNP, Michael Russell, a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce processus soit “raccourci” et qu’il y ait une “élection contestée”.

Bien qu’il n’y ait pas de candidat évident pour succéder au Premier ministre sortant, les candidats potentiels incluent le secrétaire aux Affaires extérieures Angus Robertson, la secrétaire aux Finances et à l’Économie Kate Forbes et le vice-premier ministre John Swinney.

Le parti devrait tenir une conférence spéciale ce printemps pour décider de la voie à suivre pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

La démission de Mme Sturgeon fait suite à une série de défis politiques au cours des derniers mois alors que son gouvernement cherchait à faire passer des réformes sur le genre, seulement pour qu’elles soient bloquées par Westminster.

Elle a insisté sur le fait que la dispute entourant l’envoi d’un double violeur transgenre dans une prison pour femmes “n’était pas la goutte d’eau”, mais a déclaré qu’il était “temps que quelqu’un d’autre” dirige le parti.

Mme Sturgeon a reconnu les “eaux agitées”, mais a insisté sur le fait que sa démission n’était pas en réponse à la “dernière période de pression”.

“Cette décision découle d’une évaluation plus approfondie et à plus long terme”, a déclaré l’homme de 52 ans.

“Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu. Que c’est bon pour moi, pour mon parti et mon pays », a-t-elle déclaré aux journalistes à Bute House, sa résidence officielle.

La part de vote du SNP dans les sondages d’opinion en Écosse a chuté ces derniers mois, bien que le parti reste en avance sur ses rivaux dans tous les domaines.

Alors que le SNP a bénéficié de notes dans les 40 ou 50 pendant une grande partie de la période après les élections de décembre 2019 et pendant la pandémie, en 2022, les chiffres ont commencé à baisser, touchant brièvement 42 % en avril et 41 % en novembre.

Cela s’est accompagné d’une augmentation du soutien au Labour, dont les notes avaient oscillé autour de 20% pendant une grande partie des deux années précédentes, mais qui ont commencé à augmenter à partir du début de 2022.

La dernière moyenne mensuelle situe le SNP à 43%, les travaillistes à 30%, les conservateurs à 16% et les libéraux démocrates à 6%.

Aux élections générales de 2019, le SNP a remporté 45 % des voix en Écosse, avec les conservateurs à 25 %, les travaillistes à 19 % et les libéraux démocrates à 10 %.