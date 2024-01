Le départ de Mohamed Salah de la CAN suscite confusion et reproches

Alors que la Fédération égyptienne de football (EFA) publiait dimanche soir un communiqué de presse confirmant que Mohamed Salah retournerait à Liverpool pour suivre sa rééducation suite à une blessure aux ischio-jambiers, Mohamed Abou El-Wafa déclarait lors d’une émission de télévision au Caire qu’il n’y avait rien à craindre. sur l’état du joueur et il n’était au courant d’aucun projet visant à le faire sortir de Côte d’Ivoire, soulignant sa responsabilité de rester dans le pays car il est le capitaine de l’équipe.

El-Wafa répondait à l’annonce de Jurgen Klopp selon laquelle le traitement infligé à Salah serait probablement couvert par le personnel de Liverpool plutôt que par celui de l’Égypte. À l’antenne, l’EFA a confirmé cette évolution et El-Wafa, membre du conseil d’administration de l’organisation, a tenté de changer de direction, quelque peu embarrassant, en rejetant la responsabilité des décisions prises par des responsables basés à l’autre bout du continent. « Je suis sûr qu’ils ont fait la bonne chose », a-t-il suggéré.

Le lendemain matin, la station EFA d’Abidjan a admis avoir L’Athlétisme que le plan, du moins de leur côté, avait été d’annoncer le départ de Salah de la compétition après le match crucial du groupe B contre le Cap-Vert.

Pourtant, l’organisation n’a pas répondu à la question de savoir si cela avait été convenu avec Liverpool, ni à la question des affirmations émanant d’Égypte selon lesquelles l’EFA était en colère contre Klopp et donc Liverpool pour avoir rendu cette question publique avant d’être prêts. Pendant ce temps, Liverpool a rejeté l’opportunité de répondre aux questions à ce sujet.

Si chaque institution tentait de protéger Salah au fil des heures, c’est l’inverse qui s’est produit. Dans cette incertitude, la pression sur Salah s’est accrue, le laissant sans doute dans une position avec son pays où il lui semble désormais impossible de gagner.

Si Klopp était resté silencieux et que l’Égypte avait perdu contre le Cap-Vert, Salah aurait pu retourner à Liverpool sans que personne ne sache ce qui allait se passer.

L’Égypte a concédé l’égalisation tardive contre le Cap-Vert mais a tout de même terminé deuxième du groupe B (Franck Fife/AFP via Getty Images)

Au lieu de cela, une éventuelle chute de l’Égypte face au Cap-Vert aurait conduit Salah à être accusé d’avoir créé une diversion. Désormais, la progression au fil des manches servira de preuve à ses détracteurs, qui n’ont guère besoin de plus de carburant, que l’équipe se porte mieux sans lui, vrai ou non.

Son entraîneur, Rui Vitoria, a apporté quelques éclaircissements sur le déroulement des événements après que l’Egypte se soit qualifiée pour les huitièmes de finale dans des circonstances dramatiques, lundi soir. Après qu’un but tardif de l’Égypte ait été confirmé après un long retard du VAR, ils ont concédé l’égalisation. Ce n’est qu’au coup de sifflet final que les joueurs ont réalisé que le Ghana avait encaissé deux buts en fin de match contre le Mozambique à Ebimpe, propulsant l’Égypte à la deuxième place du groupe B.

Salah a regardé tout cela depuis les tribunes avant de rentrer à Liverpool. Vitoria a décrit sa blessure comme « très complexe » et a semblé suggérer que l’Égypte était au courant depuis un certain temps, mais il souhaitait attendre la fin de ce match pour parler « avec calme » de Salah. Des « intermédiaires » anonymes de Liverpool avaient, selon Vitoria, empêché que cela se produise.

Jusqu’à présent, la plus grande clarté sur l’état de Salah était arrivée via son agent 90 minutes seulement avant le coup d’envoi.

Face aux vives critiques adressées à Salah en Égypte, Ramy Abbas a utilisé les réseaux sociaux pour confirmer que la blessure était « plus grave qu’on ne le pensait initialement ».

Selon Abbas, Salah sera absent pendant les 21 à 28 prochains jours. Étant donné que la finale de la CAN était à 21 jours du moment où il est entré dans la conversation, Abbas a conclu que le retour à Liverpool donnait à son client la « meilleure chance » de participation future au tournoi – mais cela semble optimiste étant donné les délais impliqués.

Cela semblerait signifier que Salah a subi une déchirure de niveau un ou deux, ce qui, selon L’Athlétisme rapporté vendredi, le laisserait incapable de jouer pendant au moins trois semaines.

ALLER PLUS LOIN Qu’est-ce qu’une souche aux ischio-jambiers ?

Quelques heures avant que Klopp ne révèle que son attaquant allait probablement revenir dans le Merseyside, Salah avait fait l’objet d’une conférence de presse au Palais de la Culture d’Abidjan et il ne semblait pas qu’il se préparait à partir.

Le communiqué de presse égyptien qui a suivi a laissé entendre que les résultats des tests, révélés plus tard dans l’après-midi, avaient conduit à un changement de stratégie. Plutôt que de rater seulement deux matchs comme suggéré vendredi, Salah courait désormais pour être prêt pour la demi-finale si l’Égypte y parvenait. Klopp, quant à lui, a suggéré que Salah pourrait revenir en Côte d’Ivoire si l’Égypte progressait, mais a plutôt évoqué une éventuelle apparition en finale.

La traduction anglaise de la déclaration originale égyptienne relative au bien-être de Salah avait initialement semé davantage de confusion, le diagnostic de lésions à la partie « postérieure » de la cuisse étant établi par une radiographie. Habituellement, des radiographies sont effectuées pour évaluer la santé des os et pour avoir une image plus claire d’une blessure musculaire, Salah aurait eu besoin d’une IRM.

Alors que Vitoria a salué la « vaste expérience » de ses médecins, Liverpool a suggéré que le message original s’était perdu dans la traduction. La Fédération égyptienne n’a pas répondu lorsque L’Athlétisme a demandé des éclaircissements sur le traitement que le joueur recevait.

ALLER PLUS LOIN Mohamed Salah : Le portrait d’un joueur sous pression

Mais lundi soir, le médecin de l’équipe nationale, Mohamed Abou El-Ela, a déclaré à la chaîne de télévision égyptienne ON Time Sports que même si les discussions avec Liverpool étaient en cours, le club de Premier League n’avait pas suivi le calendrier convenu. “Nous voulions que cette déclaration soit publiée après le match et c’est ce que nous avons convenu avec Liverpool.”

Il a également révélé à quel point le staff égyptien et Liverpool avaient parlé de la blessure de Salah : “Le niveau de communication (avec Liverpool) a atteint un point où nous parlions cinq fois par jour, pendant une demi-heure à chaque appel.”

L’Athlétisme a contacté Liverpool pour commentaires.

Salah regarde le match égyptien lundi soir (Franck Fife/AFP via Getty Images)

Il serait compréhensible que Liverpool se pose de sérieuses questions sur la raison pour laquelle un joueur qui souffre rarement de blessures, notamment musculaires, s’est arrêté après si peu de temps sous les soins de quelqu’un d’autre.

Dans le passé, Liverpool a envoyé des professionnels de la santé pour s’occuper de ses joueurs pendant la CAN. Cela s’est produit au Cameroun il y a deux ans, lorsque le club comptait trois joueurs impliqués dans le tournoi. Cela s’est également produit en 2017, lorsque Sadio Mané était le seul joueur de Liverpool en poste au Gabon.

À cette occasion, le travail a été confié à Dave Galley, un ancien physiothérapeute du club. Différents rapports de l’époque suggèrent que Galley était en mesure de surveiller quotidiennement la condition physique de Mané et d’indiquer à l’équipe d’entraîneurs sénégalais si le joueur avait besoin de modifier son programme d’entraînement pour inclure des jours de repos et éviter les séances de course excessives à grande vitesse qui ont tendance à causer des blessures musculaires – comme ceux aux ischio-jambiers.

Mané est revenu de cette compétition en pleine santé. Trois jours après que le Sénégal ait quitté la compétition en s’inclinant aux tirs au but contre le Cameroun, Mané a été présenté comme remplaçant en seconde période alors que Liverpool faisait match nul contre Chelsea.

Sept ans plus tard, Liverpool n’a envoyé personne pour accompagner Salah. Le club n’a fourni aucune explication officielle à ce sujet, mais Salah n’a pas rencontré de problèmes lors des compétitions précédentes avec l’Égypte, il doit donc y avoir une certaine confiance dans les soins qu’un joueur que le club valorise à plus de 150 millions de livres sterling recevait l’été dernier.

(Franck Fife/AFP via Getty Images)

Les Égyptiens estiment que la fédération de football du pays aurait dû être plus ferme envers Liverpool. La Fédération marocaine de football, en revanche, a rejeté la demande du Bayern Munich visant à ce que Noussair Mazraoui retourne en Allemagne pour une évaluation plus approfondie, le président de l’organisation, Fouzi Lekjaa, insistant pour que le Bayern envoie son équipe médicale à San-Pedro, à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Il y a une différence ici car Mazraoui s’est rendu en Côte d’Ivoire avec une blessure à la cuisse déjà diagnostiquée, son entraîneur du club Thomas Tuchel lui recommandant de ne jouer au plus tôt que lors du troisième match de groupe. Ces directives ont été suivies.

La position du Maroc face à la situation a toutefois mis en lumière les faiblesses de la stratégie égyptienne, ainsi que la fragilité de l’influence de l’autorité du football du pays.

L’une des choses auxquelles Salah doit faire face est une critique discrète, presque tacite, en raison des frontières floues qui existent entre l’ALE et un régime autoritaire. Cela signifie qu’en apparence, il est beaucoup plus facile de blâmer un footballeur qui vit à l’étranger qu’une personnalité nationale ayant des amis puissants.

Alors que les fédérations de football comme celles du Maroc et du Sénégal ont réussi à se démarquer des impulsions des administrateurs gouvernementaux, les relations en Égypte restent confuses. Les critiques estiment que le manque de leadership solide en matière de football au sein de l’EFA signifie que l’organisation n’a pas la sagesse nécessaire pour influencer positivement le joueur le plus célèbre que le pays ait jamais produit.

Étant donné que peu de footballeurs égyptiens réussissent à l’étranger, l’EFA est également accusée de ne pas investir dans ses relations avec les clubs des joueurs qui réussissent.

Après le Printemps arabe de 2011, un ancien joueur du nom de Hany Abu Rida aspirait à devenir président de l’EFA. Homme d’affaires en ingénierie, il a occupé des postes à la CAF et à la FIFA. Pourtant, son précédent rôle de vice-président de l’EFA rendait difficile son ascension vers le poste le plus élevé en raison de ses liens avec l’ancien régime d’avant la révolution.

Cela a conduit à la nomination de Gamal Alam. Alors qu’Abu Rida contrôlait depuis le fond de la scène, l’arrangement a fonctionné pendant quatre ans. Avec suffisamment de distance depuis la révolution, Abu Rida a pu se présenter en 2016, mais il a été contraint de démissionner trois ans plus tard lorsque l’Égypte a été éliminée de la CAN en tant qu’hôte au milieu d’un scandale impliquant des joueurs impliquant Amr Warda, qui a été expulsé de l’équipe. pour être rapidement réintégré pour avoir envoyé des messages inappropriés aux femmes…