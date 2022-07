Le départ de Lewandowski au Barca laisse le Bayern à la recherche d’un nouvel attaquant vedette

Berlin (AFP) – Le départ de Robert Lewandowski laisse au Bayern Munich la tâche peu enviable de trouver un remplaçant à l’attaquant contemporain le plus prolifique de la Bundesliga après que sa relation avec le club ait tourné au vinaigre.

Après huit années glorieuses à Munich, remportant la Bundesliga chaque saison et soulevant le trophée de la Ligue des champions en 2020, Lewandowski a annoncé fin mai que “mon histoire avec le Bayern touche à sa fin”.

L’attaquant aura 34 ans en août, mais Lewandowski ne montre aucun signe de ralentissement et se lance maintenant dans un nouveau défi pour avoir autant d’impact sur la Liga espagnole qu’il l’a fait en Bundesliga.

Il a marqué 35 fois la saison dernière dans l’élite allemande, après avoir battu le record de buts d’une saison lors de la campagne précédente avec 41 buts en Bundesliga, arrachant le record à Gerd Mueller qui l’a détenu pendant 49 ans.

L’attaquant polonais quitte l’élite allemande après avoir marqué 312 buts en 383 matches de Bundesliga pour le Bayern et l’ancien club de Dortmund.

Seule la légende allemande Mueller, qui a marqué 365 buts pour le Bayern en 427 matchs de Bundesliga dans les années 1960 et 1970, en a marqué plus.

Mais depuis que Lewandowski a remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA pour la deuxième année consécutive en janvier, sa relation avec le Bayern s’est progressivement effondrée.

– Panne de communication –

Le contrat de Lewandowski expirant en 2023, le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a insisté en début d’année sur le fait que l’attaquant vedette était au cœur de leurs plans.

Pourtant, lorsqu’un journaliste de Sky a relayé le message dans une interview d’après-match en février, Lewandowski a laissé tomber le premier indice que les communications étaient en panne. “J’entends ça pour la première fois”, a-t-il déclaré.

Alors que des informations indiquaient que Barcelone était impatient de réaliser le souhait de l’attaquant de jouer au Camp Nou, Salihamidzic et le PDG du Bayern, Oliver Kahn, ne pouvaient qu’insister pour que Lewandowski soit tenu à son contrat.

Il a terminé la saison dernière en marquant des buts pour le Bayern, remportant le trophée du meilleur buteur de la Bundesliga pour la cinquième année consécutive.

Bien qu’il ait remporté un 10e titre consécutif en Bundesliga la saison dernière, il y avait un air de déception persistant après la sortie choc du Bayern en Ligue des champions contre Villarreal en quarts de finale.

Une défaite en Espagne et un match nul à domicile ont montré à quel point le Bayern est actuellement loin du sommet du football européen, alimentant le désir de Lewandowski de partir.

Alors que les tensions mijotaient entre le joueur et le club, l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann a admis qu’il souhaitait que l’affaire soit résolue pour planifier la saison prochaine.

Le coéquipier de Lewandowski, Leon Goretzka, a déclaré qu’il était important de “trouver une bonne solution pour toutes les personnes impliquées”.

Pourtant, le prolifique braconnier ne sera pas facile à remplacer.

Ses 55 buts dans toutes les compétitions en 2019/20 ont été la clé pour que le Bayern remporte le triplé, car Lewandowski est devenu le premier joueur à être le meilleur buteur des compétitions de la Ligue des champions, de la Bundesliga et de la Coupe d’Allemagne en une seule saison.

– Cinq buts, neuf minutes –

Il a fait carrière grâce à des exploits époustouflants en matière de buts.

En 2015, il a eu besoin d’un peu moins de neuf minutes électrisantes sur le banc pour marquer cinq buts, menant la charge alors que le Bayern revenait d’un but contre Wolfsburg pour infliger une raclée 5-1.

Deux ans plus tôt, Lewandowski avait marqué quatre buts pour le Borussia Dortmund lors du match aller de la demi-finale 2013 contre le Real Madrid, aidant son ancien club à atteindre la finale, où il avait été battu par le Bayern à Wembley.

Lewandowski a été repéré comme un joueur brut de 21 ans jouant pour le club polonais Lech Poznan, où il a marqué 41 buts en 82 matchs, et a rejoint Dortmund en 2010.

Il a fait sa percée sous Juergen Klopp, aidant Dortmund à remporter des titres de Bundesliga consécutifs en 2010/11 et 2011/12.

Lewandowski s’est mis fermement sur le radar du Bayern avec un triplé contre eux dans le cadre prestigieux du stade olympique de Berlin alors que Dortmund remportait une victoire 5-2 lors de la finale de la Coupe d’Allemagne 2012.

Deux ans plus tard, le Bayern l’a signé pour un transfert gratuit et, en grande partie grâce à la cruauté de Lewandowski devant le but, les géants bavarois ont depuis dominé la Bundesliga.

Son départ pour l’Espagne est peut-être la plus grande menace pour le monopole du Bayern sur l’élite de Gefmany avec la recherche d’un nouvel attaquant vedette potentiellement en cours.