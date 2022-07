Le départ de la star ukrainienne confirmé

Aleksandr Zinchenko se dirige de Manchester City vers Arsenal, son rival de Premier League

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé que l’international ukrainien Aleksandr Zinchenko quittait le club pour Arsenal, son rival de Premier League, dans le cadre d’un accord d’une valeur estimée à 32 millions de livres sterling (38,5 millions de dollars).

Les rapports de ces derniers jours ont indiqué qu’un accord était presque conclu pour le joueur de 25 ans, qui est à City depuis qu’il a rejoint l’équipe russe Ufa en 2016 à l’adolescence.

Arsenal paiera 30 millions de livres sterling à l’avance avec 2 millions de livres supplémentaires supplémentaires, selon Sky Sports.

Zinchenko, qui a été capitaine de l’Ukraine, rejoindra le manager des Gunners Mikel Arteta, qui l’a précédemment entraîné à City.

Le club londonien a déjà remplacé l’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Pep Guardiola annonce que l’accord avec Oleksandr Zinchenko est conclu : “Il va à Arsenal”, confirme l’entraîneur de Man City. ⚪️🔴🤝 #AFC Deal signé, deuxième partie de l’examen médical à remplir puis déclaration officielle.@footballdaily 🎥⤵️pic.twitter.com/pYNGVBLrfb — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 20 juillet 2022

S’adressant aux journalistes lors de la tournée américaine de City, Guardiola a déclaré : “Je dirai au nom du club notre gratitude sur et en dehors du terrain. C’était bien hier avec Alex car nous pouvions nous dire au revoir correctement.

“Malheureusement, Gaby [Gabriel Jesus] et Rahim [Sterling – who moved to Chelsea] ne pouvait pas le faire, mais avec [Zinchenko] nous pourrions et il passe à Arsenal.

L’Ukrainien, qui peut jouer à l’arrière gauche ou au milieu de terrain, rejoindra l’équipe d’Arsenal qui est également aux États-Unis pour une tournée de pré-saison.

Il devrait être officiellement dévoilé sous peu par les Gunners.

LIRE LA SUITE: Les fans ukrainiens utilisent le drapeau russe à l’envers pour déclencher des rivaux bosniaques (VIDEO)

Zinchenko était un atout polyvalent pour Manchester City mais a vu ses opportunités de jeu se limiter.

Il a disputé 15 matches de Premier League la saison dernière et huit en Ligue des champions.

Pendant son séjour à l’Etihad, Zinchenko a aidé City à remporter quatre titres de Premier League ainsi qu’une FA Cup et quatre couronnes de Coupe de la Ligue.